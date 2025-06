A Trupe Qualquer, coletivo teatral de Juiz de Fora, São João del Rei e Rio de Janeiro, inicia a turnê “Trilha da Trupe”, que levará dois de seus espetáculos para São Paulo, Belo Horizonte e Brasília.

A companhia apresenta as peças “Café com Leite”, voltada ao público infantojuvenil, e “Um Homem Célebre”, adaptação de contos de Machado de Assis para adultos. Com proposta itinerante e produção independente, o grupo realiza todas as etapas das montagens — da dramaturgia à trilha sonora — com uma equipe formada por artistas de diversas formações acadêmicas.

Café com Leite

A peça infantil mistura teatro, RAP e viola mineira para contar a história de Aninha, uma menina que tenta fugir das responsabilidades ao se dizer "café com leite". A obra dialoga com temas como a infância contemporânea, excesso de expectativas e o papel da família. A trilha sonora é assinada por Jeann Cavallari.

Um Homem Célebre

Baseada em contos de Machado de Assis, a peça traz uma narrativa sobre identidade, sucesso e fracasso, com trilha ao vivo e direção de Rafael Coutinho. A montagem tem supervisão dramatúrgica de Pedro Kosovski, vencedor do Prêmio Shell, e apresenta uma releitura contemporânea do gênero polca.