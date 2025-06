Família: avô; avó; pai; mãe; filho; filha. Muitos acreditam que a formação tradicional de família é a predominante na sociedade brasileira, porém, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que essa não é a realidade da maior parte da população.

O último Censo, encomendado pelo IBGE em 2022, indicou que 49,1% das unidades domésticas são comandadas por uma pessoa do sexo feminino, um salto considerável em comparação com os dados do Censo 2010, que apontavam que 38,7% desses lares eram responsabilidade das mulheres, demonstrando que as mudanças sociais não atingem somente minorias sexuais, mas também de gênero. Ao que tange os lares homoafetivos, a pesquisa mostrou que apenas 0,1% dos lares brasileiros são compostos por casais do mesmo sexo.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), 50.838 crianças foram adotadas por casais homoafetivos entre os anos de 2021 e 2023. Um número relevante quando levamos em conta as novas definições de família introduzidas na virada do século XX para o XXI. Conhecer e compreender os desafios e as vivências da parcela LGBTQIA + da população é uma forma de promover a inclusão social desse segmento da sociedade. Afinal, a família não se define apenas por um modelo tradicional, mas pelo amor e pelo compromisso entre seus membros.

Um amor tão puro

Jhonatan Duarte, de 20 anos, é um homem trans, natural e morador de Marília, no estado de São Paulo. Atualmente, Jhonatan está gestando um menino junto com sua namorada, Eloá. O casal se conheceu no aplicativo de relacionamentos Tinder e está junto há cerca de um ano. A gravidez foi um susto, segundo Jhonatan, mas um susto acompanhado de muita felicidade e entusiasmo. Dominique, nome escolhido para a criança, está prestes a nascer. Inclusive, enquanto eu entrevistava Jhonatan, ele estava a caminho do hospital da cidade para ficar em observação.

Apesar de ter tido uma gravidez tranquila, Jhonatan enfrentou comentários machistas e transfóbicos em seu cotidiano, principalmente no ambiente de trabalho. "Fui proibido de usar o banheiro do gênero com o qual me identifico por conta de uma funcionária que fez um comentário maldoso: 'Se fosse fácil olhar pênis, ela também rasparia o cabelo'. Desde essa reclamação disfarçada de preconceito, passei a frequentar apenas um banheiro unissex, que é utilizado por outros funcionários para 'matar o trabalho'", relata o futuro pai.

Durante a gravidez, Jhonatan e Eloá enfrentaram desafios comuns a todas as gestações, como preocupações com a saúde do bebê, segurança e bem-estar do gestante. No entanto, por se tratar de uma gravidez trans, também lidaram com a discriminação. Jhonatan conta que não sofreu preconceito durante o pré-natal e que seu nome social foi respeitado. No entanto, ao iniciar os exames maternos, a situação mudou: "Uma médica simplesmente se recusou a me tratar pelo pronome masculino e ainda fez piadas sem graça, como 'Quem vai ser o pai?'. No mais, foi apenas isso, nenhuma violência física ou obstétrica".

Sobre os efeitos da gravidez no físico e no psicológico, Jhonatan Duarte confessou que a disforia de gênero o afeta: “a minha experiência está bem complicada por conta da minha disforia e dos comentários cruéis que recebo no ambiente de trabalho. Estou no final da gestação, o corpo muda muito e estou ficando bem depressivo com isso, a barriga os seios crescem bastante”. – Disforia de gênero é sentimento de desconforto ou angústia que pode ocorrer quando a identidade de gênero de uma pessoa difere do sexo atribuído no nascimento.

Mesmo diante dos diversos desafios de uma gravidez trans, Jhonatan e Eloá se sentem extremamente felizes com essa nova fase de suas vidas. "Ser pai de alguém é uma responsabilidade gigantesca, mas também uma experiência fantástica. Estamos sempre dando o nosso melhor, mesmo que nem sempre saibamos exatamente qual é esse melhor, pois a criança ainda não nasceu". Apesar da felicidade e ansiedade, a preocupação com o futuro de seu filho e de sua comunidade segue presente: "A transfobia ainda faz parte do nosso cotidiano, e seguimos preocupados com isso, principalmente agora que seremos pais", finaliza.

A violência contra pessoas transgêneras ainda é pouco debatida e, consequentemente, pouco combatida na sociedade brasileira. De acordo com o Dossiê: Assassinatos e Violências contra Pessoas Trans, só em 2023, 145 pessoas trans foram assassinadas no Brasil. Em média, isso equivale a 12 assassinatos por mês, um número alarmante que reflete a realidade da violência no país.

Laços de Família

Fabiano Marin é estudante de jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e tem duas mães. Na verdade, a história é mais complexa – a mãe biológica do Fabiano se casou com o pai biológico dele, geraram o Fabiano e depois a mãe dele se divorciou e conheceu a atual esposa.

Ao apresentar perante a sociedade essa nova configuração de família, o casal, formado pela professora e empreendedora Midian Veloso dos Santos e pela trabalhadora autônoma Carla Marin da Silva, mãe biológica do Fabiano, que afirmou que houve muito preconceito por parte da família: “escutei muitos comentários vindos da família, falavam que a mulher era feita para o homem, que o casamento correto era com homem e mulher”.

No ano de 2024, o Brasil registrou 291 mortes motivadas por LGBTfobia, os dados fazem parte do relatório anual divulgado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), a organização pró-LGBTQIA+ mais antiga do país. A maioria dos casos são homicídios, 239 durante o ano, demonstrando que violência no território brasileiro segue sendo um problema estrutural, demandando ações urgentes para a proteção e garantia dos direitos dessa população.

Ainda com preconceitos presentes em nossa sociedade, o casal afirmou que o filho não sofreu nenhuma discriminação relacionado a composição familiar que está inserido. O casal ainda acrescentou que é visível que a aceitação de pessoas LGBTQIA+ vem melhorando conforme o tempo, porém, o preconceito com casais homoafetivos ainda é abrangente: “ acredito que as leis para proteger as pessoas LGBT ajudaram muito na aceitação, mas a discriminação continua sendo grande” finaliza.