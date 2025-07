A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet reacendeu o debate sobre os limites da liberdade de expressão, especialmente em um cenário marcado por polarizações e manifestações nas redes sociais.

Segundo o jurista Alcio Pereira, professor de Direito da Estácio, a liberdade de pensamento é protegida, mas sua manifestação deve respeitar os direitos de terceiros. “O direito de se expressar não é absoluto. Há limites legais, como nos casos de crimes contra a honra, divulgação de dados sigilosos e discursos de ódio”, afirma.

Na visão do psicólogo Pedro Dinelli Cruz, também professor da Estácio, a liberdade de expressão é fundamental para a saúde mental e a dignidade humana. No entanto, ele destaca a importância da responsabilidade coletiva: “Falar qualquer coisa a qualquer custo pode gerar danos emocionais e sociais”.

Com o avanço das redes sociais, os desafios legais se intensificaram. Alcio defende que as plataformas digitais devem ser mais rigorosas na remoção de conteúdos ilegais. “Discurso de ódio não é protegido por lei. A injúria racial, por exemplo, é crime punido com prisão”, pontua.

A nova decisão do STF permite que plataformas sejam responsabilizadas após notificação extrajudicial em casos de conteúdos ilícitos, exceto crimes contra a honra, que ainda exigem ordem judicial. O objetivo é equilibrar liberdade de expressão com a proteção de direitos.

Para os especialistas, garantir esse direito é essencial, mas sempre com ética e responsabilidade. “A liberdade termina onde começa o direito do outro”, resume o jurista.