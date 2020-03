Coronavírus chegou em Juiz de Fora. E agora?



Pedro Mendonça 17/03/2020

Quando esse Coronavírus começou a dar o ar da des-graça pela China, no final do ano passado, ninguém se importou muito. Pois bem. Falhamos. Mas esse enredo não é novo. A gente sabia que ele chegaria por aqui. É tipo aquele tio chato que sempre aparece no Natal. Você sabe que ele vai chegar, mas faz de bobo.



O problema é que fazer de bobo, com o Coronavírus, coloca a vida de pessoas em risco. O que é infinitamente mais trágico que apenas ter que aturar a parentada mala de sempre nos dias 25.



Parece que por descaso, ou incompetência, o Brasil, guiado por governantes que desconfiam do formato circular do Planeta Terra, simplesmente procrastinou e utilizou-se do falível método que aplicam em meio a uma situação bastante tensa em que todos envolvidos se esquivam de resolver: ‘’deixa arder’’.



Nem um coach motivacional teria nos salvado.



Imaginem a cena:



Coach Motivacional Especialista em Saúde Mundial Formado pela Universidade da Internet que Ele Abriu com Muito Esforço e Dedicação, e que se Ele Conseguiu, Você Também é Capaz, diz:



- ‘’Vai, Poder Executivo! Você é capaz de fazer alguma coisa! Acredite no seu potencial! Bota a rapaziada dos Ministérios pra ralar! Atenção nas fronteiras! Faça uma força-tarefa nos portos e aeroportos! Invista no SUS (Sistema Único de Saúde). Bora, rapaziada! Pra cima! ’’.



O Coach Pseudo-médico e Empreendedor de Sucesso Revendedor de Pirâmide, continua sua fala após ver o que o Poder Executivo fez depois de seu conselho:



‘’É....... Não..... não.... Então.... Incentivar e ainda ir para aglomeração de gente não, meu consagrado. Apertar a mão da galera não, meu chegado. Eu sei que estão acostumados com fakenews, e não acreditam muito na ciência, mas esse problema é de verdade...’’.



Putz, ainda bem que esse episódio não passa de um delírio literário desse pobre rapaz latino-americano que vos escreve.



Imagina se acontecesse mesmo! Ê ê!



Jah nos free!

