Oscar 2020: O Caso Richard Jewell

Victor Bitarello 4/01/2020

Conduzido por um dos atores de maior destaque do cinema norte-americano atual, Sam Rockwell, no papel do advogado Watson Bryant, e contando com a segurança de ter em seu elenco uma atriz como Kathy Bates, como a mãe de Richard, Barbara "Bobi" Jewell, "O Caso Richard Jewell" é mais uma obra que, assim como outras que devem aparecer no próximo Oscar, traz graves críticas a instituições de peso e influência na vida das pessoas. Dessa vez, elas são dirigidas à polícia e à mídia.

Não é difícil ter consciência de que são áreas de extrema importância para a vida em sociedade. A polícia protege (o Estado produz normas e estas estipulam bens da vida que não podem ser agredidos. Se alguém o faz, precisamos de quem tenha legitimidade para nos proteger). O jornalismo informa. Através do jornalismo sério, somos capazes de formular opiniões, tomar decisões, saber sobre o que nos rodeia.

No entanto, a partir do momento em que essas instituições trabalham de maneira irresponsável, sem se ocuparem das devidas finalidades para as quais existem, o mal que elas são capazes de causar são imensuráveis e, muitas vezes, irreversíveis.

No longa, vemos a história de um homem expulso da polícia, Richard Jewell (Paul Walter Hauser), que sonhava em voltar para a carreira. Ao tornar-se segurança nas olimpíadas de Atlanta, nos EUA, em 1996, ele observa uma mochila deixada em um canto, durante um show. Por considerar a situação suspeita, ele relata isso para a polícia e, a tempo, muitas pessoas são evacuadas do local. Duas delas faleceram. Cem ficaram feridas. Num primeiro momento, ele é visto como um herói. Poucos dias depois, ele se torna o principal suspeito das investigações. O filme é baseado em fatos reais.

A gravidade das denúncias que o filme nos traz é muito grande.

A imprensa, representada pela personagem Kathy (Olivia Wilde), age na história apresentando um jornalismo muito mais preocupado em vender do que em informar. O jornal em que ela trabalha expõe Richard como principal suspeito, o que torna sua vida e a de sua mãe um inferno. Em minhas pesquisas, o exato envolvimento de Kathy Scruggs no fato é relativamente controverso. Portanto, optei por escrever baseado no filme.

Com relação à polícia, no caso o FBI, nos choca todos os absurdos que fazem para tornar Richard culpado. Se esforçam para forjar provas, declarações. Abusam da saúde mental do rapaz, claramente comprometida, a fim de facilitarem seu prejuízo. As críticas estão muito bem colocadas. Não há excessos, o roteiro está muito ajustado. Está correto e pontual. Um filme para se assistir, ter a atenção presa, e torcer por justiça.

Enquanto cinematografia, seu ponto mais forte é o trabalho de Kathy Bates. Ela passa todas as emoções - muitas, muitas mesmo - que a personagem pede, de maneira muito completa, com muita carga sentimental. É lindo demais ver o imenso amor que ela tem pelo filho. Dá credibilidade aos sonhos dele, que ela sabe que ele não irá conseguir realizar. Mas o faz sem tratá-lo como um bobo. Ela o respeita. Está sempre ao seu lado. Kathy Bates será a vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante este ano. Isto é uma afirmação.

Victor Bitarello é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal e pós-graduado em Direito Processual Civil. Tem experiência enquanto ator de teatro por vários anos, sendo também apreciador e estudioso de cinema. Servidor público do Estado de Minas Gerais, também já tendo atuado como professor de inglês. Graduando em Psicologia.

Iniciou como colunista cinematográfico deste Portal em janeiro de 2014.

Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

