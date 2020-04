Bombshell - O Escândalo



Victor Bitarello 22/04/2020

"O Escândalo" ("Bombshell") é um filme estadunidense, do diretor Jay Roach, com roteiro de Charles Randolph. Trata-se de longa documental, mas também com alguma dramaticidade (para lhe dar "liga").



A obra aborda a grave situação de assédio sexual sofrida por dezenas de funcionárias da gigante Fox News, praticado por seu então CEO, Roger Ailes, durante sua carreira.



O ponta pé é dado por uma antiga âncora do canal, Gretchen Carlson, personagem de Nicole Kidman. A protagonista da trama é a âncora Megyn Kelly (Charlize Theron, em um trabalho de atuação magnífico), que está no auge da carreira, no momento em que Donald Trump está nas prévias para se candidatar a presidente do país. A película tem também a participação da doce atriz Margot Robbie, cuja personagem foi usada pelo diretor para nos mostrar o quanto é triste viver o que tantas mulheres vivem em suas peles, diariamente, em todo o mundo. Todas as personagens aqui ditas são reais.



De certa forma, não há muito o que dizer sobre o filme, no que diz respeito a sua qualidade. Ele é bom, é instigante, e causa muita revolta (inclusive - e infelizmente - por causa das mulheres que defendem Roger). O fato de termos que assisti-lo legendado, nos faz ter que ter muita rapidez na leitura, porque as falas são todas muito corridas, quase o tempo todo há muito diálogo.



Mas o principal mesmo é nos atentar aos aspectos de roteiro ligados ao machismo. À coisificação da mulher. Há um momento em que Roger fica muito tranquilo ao dizer que o que elas fizeram sexualmente falando lhes deu fama, lhes deu ascensão. Qual era o problema então? Por que reclamam? E o dono do canal, ainda por cima: hoje há quem se preocupe com isso...



O longa tem uma soma de características que, a meu ver, funcionou bem para o que queria (trazer para o grande público esse tipo de situação, para nos fazer refletir, não permitindo que essa situação caia no esquecimento - apesar do escândalo, em si, ser recente). As atuações estão magníficas. O trabalho de maquiagem é um esplendor. Valeu muito todas as indicações que recebeu este ano e ano passado.

