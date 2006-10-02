Videoarte Brasileira MAM recebe, pela primeira vez, Circuito Mineiro Audiovisual

Renata Cristina
Rep?rter
02/10/2006
Entrevista:
Ou?a a entrevista com um dos coordenadores do Circuito Mineiro Audiovisual, Eduardo Jesus.

A efervesc?ncia do Circuito Mineiro Audiovisual chega ? Juiz de Fora durante os pr?ximos dias 05 e 06 de outubro. Depois de passar pelas cidades de Divin?polis e Coronel Fabriciano, o ponto de encontro para os amantes do cinema alternativo ser? o Museu de Arte Moderna Murilo Mendes (MAM).

Durante o encontro de pura arte eletr?nica, ser?o exibidos 28 v?deos, 12 deles realizados por produtores mineiros, sendo que Obejtos Ansiosos ? do juizforano Ricardo Cristofaro, que atualmente vive na Europa. Na babagem, o circuito traz um mix de momentos significativos da videoarte brasileira, com apresenta?es gratuitas de v?deos premiados na ?ltima edi??o do Festival Videobrasil, o mais importante na categoria, produ?es contempor?neas do estado de Minas, al?m de resgatar alguns dos trabalhos que marcaram a hist?ria audiovisual no pa?s.

Imagem da cena do filme Hablar de Sue?os, da diretora Joana Oliveira Imagem de uma cena do filme em exibi??o no Circuito Audiovisual em JF Imagem de uma cena do filme Objetos ansiosos - Ricardo Cristofaro

De acordo com o curador da mostra e coordenador do projeto, Eduardo Jesus, o objetivo ? fazer um panorama da produ??o local, nacional e de destaque no exterior. Por esse motivo, o Circuito ganha forma com tr?s mostras distintas que se completam no "total da obra".

O produtor do evento em JF, Beto Campos Para o produtor cultural do MAM, Beto Campos (foto ao lado), o evento inaugura uma fase de projetos voltados para a divulga??o da produ??o audiovisual em Juiz de Fora. "Nossa proposta ? criar uma programa??o mensal no MAM divulgando o cinema alternativo", ressalta.

Juiz de Fora ser? a ?nica cidade do Circuito a contar com a presen?a de duas diretoras de v?deos exibidos na mostra, com a visita de Joana Oliveira, diretora de "Halbar de Sue?os", e da cineasta e professora Patr?cia Moran, diretora do v?deo "Clandestinos", que integra o reconhecido acervo VideoBrasil. Para Patr?cia, a passagem pela cidade ser? proveitosa. "Fala-se muito pouco sobre as produ?es no Brasil, acredito que seja um bom momento, j? que Juiz de Fora ? uma cidade culturalmente rica", destaca.

Antes da exibi??o dos filmes ser? realizada uma pequena introdu??o ao tema pela coordenadora do Circuito D?bora Mattos. Na sequ?ncia, um bate-papo com a participa??o dos diretores convidados. O evento ? aberto ao p?blico e a entrada ? franca.

Mostra Contempor?neos Mineiros
O objetivo ? mostrar um pouco da produ??o audiovisual contempor?nea de Minas Gerais para p?blicos amplos que compartilhem de um mesmo sentido territorial, um v?nculo de pertencimento, que mesmo em distintas intensidades, reinvidique uma identidade.
  • Data: 05/10 (Quinta), ?s 19h
    • Logo ap?s as exibi?es, debate com as diretoras Patr?cia Moran e Joana Oliveira.

    Mostra Destaques da Videoarte Brasileira
    Os v?deos desta mostra s?o aqueles que se tornoram expansores da produ??o brasileira. V?deos que alimentaram nossos imagin?rios com suas inesquec?veis imagens e abriram caminhos e possibilidades para a produ??o atual.
  • Data: 06/10 (sexta), ?s 19h

    • Mostra Premiados do 15? Festival Internacional de Arte Eletr?nica VideoBrasil
    A mostra re?ne v?deos premiados e men?es honrosas da ?ltima edi??o do Festival Internacional de Arte Eletr?nica (2005) e traz um conjunto instigante de trabaljhos que mostra algumas quest?es e embates da produ??o art?stica contempor?nea.
  • Data: 06/10 (sexta), ?s 19h

    • Fonte: Circuito Mineiro Audiovisual



    Veja a programa??o completa em www.circuitomineiroaudivisual.art.br


