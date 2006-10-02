Videoarte Brasileira MAM recebe, pela primeira vez, Circuito Mineiro Audiovisual
02/10/2006
A efervesc?ncia do Circuito Mineiro Audiovisual chega ? Juiz de Fora durante os pr?ximos dias 05 e 06 de outubro. Depois de passar pelas cidades de Divin?polis e Coronel Fabriciano, o ponto de encontro para os amantes do cinema alternativo ser? o Museu de Arte Moderna Murilo Mendes (MAM).
Durante o encontro de pura arte eletr?nica, ser?o exibidos 28 v?deos, 12 deles realizados por produtores mineiros, sendo que Obejtos Ansiosos ? do juizforano Ricardo Cristofaro, que atualmente vive na Europa. Na babagem, o circuito traz um mix de momentos significativos da videoarte brasileira, com apresenta?es gratuitas de v?deos premiados na ?ltima edi??o do Festival Videobrasil, o mais importante na categoria, produ?es contempor?neas do estado de Minas, al?m de resgatar alguns dos trabalhos que marcaram a hist?ria audiovisual no pa?s.
De acordo com o curador da mostra e coordenador do projeto, Eduardo
Jesus, o objetivo ? fazer um panorama da produ??o local, nacional e
de destaque no exterior. Por esse motivo, o Circuito ganha forma com tr?s
mostras distintas que se completam no
"total da obra".
Para o produtor cultural do MAM, Beto Campos (foto ao lado), o evento inaugura uma fase de projetos voltados para a divulga??o da produ??o audiovisual em Juiz de Fora. "Nossa proposta ? criar uma programa??o mensal no MAM divulgando o cinema alternativo", ressalta.
Juiz de Fora ser? a ?nica cidade do Circuito a contar com a presen?a de duas
diretoras de v?deos exibidos na mostra, com a visita de Joana
Oliveira, diretora de
"Halbar de Sue?os", e da cineasta e
professora Patr?cia Moran, diretora do v?deo
"Clandestinos", que integra o reconhecido acervo VideoBrasil. Para
Patr?cia, a passagem pela cidade ser? proveitosa. "Fala-se muito pouco sobre
as produ?es no Brasil, acredito que seja um bom momento, j? que Juiz de
Fora ? uma cidade culturalmente rica", destaca.
Antes da exibi??o dos filmes ser? realizada uma pequena introdu??o ao tema pela coordenadora do Circuito D?bora Mattos. Na sequ?ncia, um bate-papo com a participa??o dos diretores convidados. O evento ? aberto ao p?blico e a entrada ? franca.
Mostra Contempor?neos MineirosO objetivo ? mostrar um pouco da produ??o audiovisual contempor?nea de Minas Gerais para p?blicos amplos que compartilhem de um mesmo sentido territorial, um v?nculo de pertencimento, que mesmo em distintas intensidades, reinvidique uma identidade.
Mostra Destaques da Videoarte BrasileiraOs v?deos desta mostra s?o aqueles que se tornoram expansores da produ??o brasileira. V?deos que alimentaram nossos imagin?rios com suas inesquec?veis imagens e abriram caminhos e possibilidades para a produ??o atual.
Mostra Premiados do 15? Festival Internacional de Arte Eletr?nica VideoBrasilA mostra re?ne v?deos premiados e men?es honrosas da ?ltima edi??o do Festival Internacional de Arte Eletr?nica (2005) e traz um conjunto instigante de trabaljhos que mostra algumas quest?es e embates da produ??o art?stica contempor?nea.
Veja a programa??o completa em www.circuitomineiroaudivisual.art.br
