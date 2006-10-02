Videoarte Brasileira MAM recebe, pela primeira vez, Circuito Mineiro Audiovisual

Renata Cristina

Rep?rter

02/10/2006

A efervesc?ncia do Circuito Mineiro Audiovisual chega ? Juiz de Fora durante os pr?ximos dias 05 e 06 de outubro. Depois de passar pelas cidades de Divin?polis e Coronel Fabriciano, o ponto de encontro para os amantes do cinema alternativo ser? o Museu de Arte Moderna Murilo Mendes (MAM).

Durante o encontro de pura arte eletr?nica, ser?o exibidos 28 v?deos, 12 deles realizados por produtores mineiros, sendo que Obejtos Ansiosos ? do juizforano Ricardo Cristofaro, que atualmente vive na Europa. Na babagem, o circuito traz um mix de momentos significativos da videoarte brasileira, com apresenta?es gratuitas de v?deos premiados na ?ltima edi??o do Festival Videobrasil, o mais importante na categoria, produ?es contempor?neas do estado de Minas, al?m de resgatar alguns dos trabalhos que marcaram a hist?ria audiovisual no pa?s.

De acordo com o curador da mostra e coordenador do projeto, Eduardo Jesus, o objetivo ? fazer um panorama da produ??o local, nacional e de destaque no exterior. Por esse motivo, o Circuito ganha forma com tr?s mostras distintas que se completam no "total da obra" .

Para o produtor cultural do MAM, Beto Campos (foto ao lado), o evento inaugura uma fase de projetos voltados para a divulga??o da produ??o audiovisual em Juiz de Fora. "Nossa proposta ? criar uma programa??o mensal no MAM divulgando o cinema alternativo", ressalta.

Juiz de Fora ser? a ?nica cidade do Circuito a contar com a presen?a de duas diretoras de v?deos exibidos na mostra, com a visita de Joana Oliveira, diretora de "Halbar de Sue?os" , e da cineasta e professora Patr?cia Moran, diretora do v?deo "Clandestinos" , que integra o reconhecido acervo VideoBrasil. Para Patr?cia, a passagem pela cidade ser? proveitosa. "Fala-se muito pouco sobre as produ?es no Brasil, acredito que seja um bom momento, j? que Juiz de Fora ? uma cidade culturalmente rica", destaca.

Antes da exibi??o dos filmes ser? realizada uma pequena introdu??o ao tema pela coordenadora do Circuito D?bora Mattos. Na sequ?ncia, um bate-papo com a participa??o dos diretores convidados. O evento ? aberto ao p?blico e a entrada ? franca.