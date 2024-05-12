Toninho Buda prepara mais uma publica??o M?rcia Falabella se dedica a 22 anos ao Grupo de Divulga??o. No curr?culo de atriz, consta a atua??o em mais de 50 pe?as e participa??o em curta-metragens
Rep?rter
17/06/2008
M?rcia Falabella carrega no curr?culo mais de 50 pe?as teatrais e a participa??o em v?rios curta-metragens. Ela j? recebeu pr?mios como o de melhor atriz no Festival Nacional de S?o Jos? de Rio Preto, em 1995, pelo espet?culo "A escada de Jac?" e outro de destaque em arte c?nica Sinparc, na campanha de populariza??o de teatro.
A atriz ingressou no teatro quando estava cursando Comunica??o Social.
"Fazia a disciplina
Teoria da Comunica??o, quando conheci o Jos? Luiz (criador do Grupo Divulga??o) e
ele me falou que ia ter um curso. J? tinha assistido dois espet?culos e fiquei encantada
e n?o parei mais".
M?rcia j? possui 22 anos de dedica??o ao Grupo Divulga??o. Ela tamb?m j? atuou em produ?es cinematogr?fica, entre elas, Zuzu Angel, e a mais recente A Demolidora, mas ela revela a sua prefer?ncia pelos palcos.
"O teatro nunca se repete. Nunca uma apresenta??o ? igual a outro. Lidamos com o
imprevisto e temos a resposta do p?blico cara-a-cara. J? no cinema temos que repetir
a cena v?rias vezes, ? muito t?cnico".
Ela conta que j? passou por v?rias situa?es inusitadas no palco.
"Uma vez encenava
e no meio da minha fala o menino da plat?ia disse: "? mentira!". Na hora respondi:
"Como sabe? Voc? n?o estava l?"" Para ela, o ator precisa ter concentra??o para
driblar o que acontece na plat?ia.
A atriz diz que gosta de qualquer g?nero teatral, mas ressalta o prazer de fazer com?dia
e a import?ncia de atuar em espet?culos infantis.
"Para o ator, ? um grande exerc?cio.
Amplia-se as possibilidades expressivas, j? que voc? interpreta uma bruxa, um animal,
dentre outros personagens".
Sempre cr?tica com rela??o ao trabalho, ela diz que nunca est? no seu melhor.
"Sempre
acho que posso evoluir. O ator deve ter aquela ang?stia perseguindo para melhorar.
O profissional tem que fazer trabalho corporal e vocal".
Ela revela que n?o teve a ambi??o de se apresentar em outro teatro ou de contracenar
com atores famosos nacionalmente.
"Fui vendo meu trabalho crescer no Divulga??o
e o valor que o grupo tem, pois ? raro uma companhia com 42 anos em atividade. Vi
que tinha que trabalhar nele".
Professora e teatro
M?rcia concilia o teatro com as aulas que d? Faculdade de Comunica??o Social.
"Ser
professora ? tamb?m uma forma de atuar. Voc? tem os alunos ? sua frente como uma
plat?ia, voc? tem um roteiro, mas h? o improviso, j? que n?o ? poss?vel saber o que
os estudantes v?o perguntar".
Social
Segundo ela, ser professora a ajudou no teatro, assim como o teatro a ajudou a ser professora. Ela se considera uma pessoa realizada profissionalmente. A professora acha dif?cil conciliar as carreiras e tamb?m a vida pessoal.
"O trabalho no teatro ? muito intenso. Produzimos, montamos e atuamos. ?s vezes,
temos que ficar o dia inteiro no teatro e acaba que n?o temos tempo para cuidar de outras coisas".
Ela, entretanto, acredita que vale a pena fazer abdica?es em prol do teatro.
"?
a minha vida. Se n?o pudesse me dedicar ao teatro, me reorganizaria, mas seria muito
doloroso. Tendo sa?de e mem?ria vou continuar atuando".
Outros projetos
M?rcia Falabella j? escreveu uma pe?a de teatro infantil e tamb?m o livro "Grupo Divulga??o - o teatro como devo??o".
"Agora estou escrevendo na ?rea da fisiologia do exerc?cio", revela. Ele tamb?m possui forma??o em atletismo, artes c?nicas e esoterismo. Atualmente, estuda Educa??o
F?sica e tem uma banda cover, em que interpreta Raul Seixas. Toninho tamb?m tem
uma concep??o pr?pria de Sociedade Alternativa.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!