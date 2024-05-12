Terça-feira, 23 de junho de 2008, atualizada às 17h40
Escola promove "Manhã da Cultura Africana"
Os alunos da Escola Municipal Antônio Carlos Fagundes participam nos dias 24 e 25 de junho da "Manhã da Cultura Africana". Trata-se da apresentação para a instituição, e também para a comunidade, do resultado do projeto interdisciplinar "Uma viagem à África - resgatando nossa identidade".
O objetivo do evento é ampliar conhecimentos sobre a História da África e também discutir a presença dos africanos na História do Brasil, mostrando marca dessas heranças nas músicas, festas, vocabulários, hábitos alimentares e na religião.
Os alunos vão apresentar os trabalhos realizados através de lendas, contos, cantigas e brincadeiras. No primeiro dia, vão acontecer a oficina "Trançando cabelos", contação de lendas africanas, apresentação de dança e capoeira, degustação de comidas típicas e desfiles de trajes típicos. No segundo, haverá palestra, oficina com o tema "Jogo Kalah", roda de samba e um almoço africano.
