Terça-feira, 7 de janeiro de 2020, atualizada às 17h10

Visitação à Villa Ferreira Lage anexa ao Museu Mariano Procópio é retomada



Da redação



A visitação ao castelinho ou Villa Ferreira Lage, como também é conhecido o prédio histórico anexo ao Museu Mariano Procópio, foi retomada nesta terça-feira, 7 de janeiro. Neste primeiro momento, a visitação mediada será focada nas características de época do decorativismo, resgatadas no restauro. Assim, alguns ambientes foram montados para ilustrar como eram utilizados os cômodos pela família do comendador Mariano Procópio Ferreira Lage.



A princípio, serão pequenos grupos de visitantes espontâneos, no horário de 10h30, às terças e quintas-feiras, e às 15h, nas quartas e sextas. Dois colaboradores da equipe técnica da instituição farão a mediação no espaço histórico-cultural. A atividade é gratuita.



Restauração



O prédio histórico de 1861 faz parte do conjunto arquitetônico que compõe a Fundação Museu Mariano Procópio. A edificação passou por recente restauro, que garantiu aproximadamente 80% da obra, possibilitando, neste momento, a retomada da visitação ao público. A visitação ao restauro do prédio histórico começou em 22 de maio de 2019. A continuação do trabalho foi possível devido ao patrocínio de R$ 1.190.162,85 da MRS Logística S/A, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Equipe de 26 pessoas, entre profissionais de Juiz de Fora e do Rio, atuou na obra, realizada pela empresa Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S/A, contratada por meio de licitação pública.



Foram feitas a restauração de todo o piso de madeira, rodapés, forros, sancas com douramento de frisos e florões; reintegração cromática das paredes do torreão e da “Sala 1”; recuperação da boiserie (revestimento de madeira) e dos ornatos da “Sala de Música”; recomposição do papel de parede da “Sala de Visita”, com reprodução artística manual das áreas faltantes; além da “Sala de Jantar”, com reintegração cromática da pintura imitativa de madeira e das sobrevergas dos vãos internos; recuperação das tubulações de captação de águas pluviais; e restauração da escadaria de madeira.

