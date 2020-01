Terça-feira, 14 de janeiro de 2020, atualizada às 15h00

Forum da Cultura abre inscrições para ocupação da Galeria de Arte em 2020



Da redação



O Forum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas para ocupação de sua Galeria de Arte em 2020. O edital visa dar ampla oportunidade a talentos das mais diversas localidades para divulgação de seus trabalhos, sejam eles de quaisquer estilos ou técnicas. Podem participar artistas e curadores em mostras individuais ou coletivas.



Interessados devem se inscrever na secretaria do casarão, pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, até o dia 6 de março de 2020. As inscrições também podem ser enviadas pelos Correios, para a Rua Santo Antônio, 1.112, Juiz de Fora/MG – CEP 36016210, sendo 6 de março o prazo final para a postagem.



Os concorrentes devem apresentar currículo atualizado, ficha de inscrição preenchida, explicitando a proposta da mostra, incluindo objetivos pretendidos, quantas obras pretende expor, categoria das obras, se são inéditas ou não, e técnicas e temáticas, com documentação fotográfica das obras e de outras produções, memorial descritivo, termo de compromisso, carta de anuência de todos os artistas expositores, no caso de coletiva, e declaração comprobatória de autoria das obras.



Após a divulgação do resultado do edital, no dia 13 de março de 2020, a primeira mostra acontece no dia 30 de março de 2020 e as demais prosseguem ao longo do ano.



Galeria de Arte



A Galeria de Arte, localizada no segundo pavimento do Forum da Cultura, abriga produção eclética, com exposições de artes plásticas, documentais e pedagógicas, recebendo grande fluxo de público visitante nas 15 mostras realizadas, em média, por ano.







