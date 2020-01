Terça-feira, 21 de janeiro de 2020, atualizada às 17h26

Funalfa lança campanha de arrecadação de gibis e mangás nesta quarta-feira



Da redação



A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), através da Biblioteca Municipal Murilo Mendes e da Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima, lança, nesta quarta-feira, 22 de janeiro, uma campanha para arrecadação de gibis e mangás (HQs em estilo japonês). A ideia é que as pessoas doem revistinhas já lidas para que o material seja usado em uma ação especial programada para 30 de janeiro: Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos.



As revistinhas podem ser entregues diretamente na recepção da Murilo Mendes, instalada na Avenida Getúlio Vargas 200 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 19h45, e sábado, das 8h15 às 13h45, ou na Delfina, na Rua Marília 631 – Benfica, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábado, das 8h às 12h.



Conforme a assessora de projetos culturais da Biblioteca Murilo Mendes, Thaís Pifano, no dia 30, o estande do projeto “Livro Vai e Vem”, que é mantido no hall de entrada da biblioteca, será deslocado para o Setor Infantojuvenil da unidade. “Nessa data, das 8h15 ao meio-dia e das 13h às 17h, os leitores poderão fazer troca de gibis e mangás já lidos por outros disponíveis no estande”.



Na Delfina, a programação do Dia Nacional dos Quadrinhos será antecipada. A partir dessa quarta, 22, até o próximo dia 31, a unidade vai disponibilizar material para que as crianças, os adolescentes e os responsáveis criem suas próprias HQs. A mesma atividade será desenvolvida na Murilo Mendes, mas somente no dia 30.



Thais destaca que os quadrinhos funcionam como portas de entrada para o universo da leitura. “É comum que as crianças despertem para os livros a partir dos gibis, que têm uma linguagem acessível e dinâmica, muito estimulante para a imaginação. Algumas pessoas se interessam pelos HQs até na vida adulta. Já entre os adolescentes, os mangás estão muito populares”.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.