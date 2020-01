Sábado, 25 de janeiro de 2020, atualizada às 11h30

Looks masculinos para ficar na moda no carnaval



Jorge Júnior

Editor



Faltando menos de um mês para o carnaval, o Portal ACESSA.com conversou com o especialista em moda masculina conceitual, Márcio Marques, para saber o que está em alta neste verão.

Como muitos brasileiros já estão no clima da Folia de Momo, seja nos bloquinhos, bailes de carnaval dos clubes e hotéis ou arrumando as malas para curtir as praias, o importante é que você se sinta confortável e esteja na moda.

Neon

Segundo o proprietário da M Marques, uma das tendências mais fortes de 2020 é o neon. “Eles vieram tímidos no ano passado, mas agora ganharam as passarelas e as vitrines”. Os tons mais procurados são o verde limão (bem cítrico), rosa choque, rosa chiclete (mais claro, porém, com brilho e fios de lurex), o azul bic e o rosa seco (apesar de ter o neon ele é mais seco).

Chapéu mexicano e viseiras

Para quem vai curtir na praia, o ideal é apostar nos acessórios para se proteger do sol. Os chapéus mexicanos foram muito usados em 2019. Este ano eles continuam e acredito que até o ano que vem. Além deles, as viseiras acrílicas em neon, também são muito procuradas.“Elas aparecem com abas coloridíssimas em amarelo, azul e laranja neon”.

Pochetes

As pochetes sempre dividiram opiniões. O acessório que durante anos ficou no “ostracismo fashion”, ressurgiu com tudo. Depois de fazer uma volta triunfal nas passarelas do mundo, foi “liberado” pela consultora de moda Gloria Kalil, uma das maiores referências do assunto no Brasil. “As cores que estão em alta são as cítricas, além do tradicional branco e preto. Elas combinam com qualquer look e são unissex”.



Para compor o modelito na praia, Marques destaca o chapéu mexicano e as viseiras, com short de microfibra floral ou estampado e uma sunga de neon.

No clube ou hotel, “as camisas florais ou estampadas – hit do ano inteiro – combinam com um short de alfaiataria. Para os calçados, o tênis iate, o mule marine - de lion ou lona – são uma ótima pedida. “Na verdade, é sempre bom usar algo que lhe favoreça. A regata também é sempre muito bem-vinda para quem vai estar nos blocos".

Fotos :Divulgação



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.