Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020, atualizada às 18h20

Teatro Paschoal Carlos Magno abre 35 datas para ocupação gratuita

Da redação



A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) lançou a segunda edição do edital Ocupe!, que oferece 35 datas para ocupação sem custos do Teatro Paschoal Carlos Magno. A oportunidade é direcionada a artistas e produtores residentes em Juiz de Fora que deverão se inscrever gratuitamente até 1º de março.



Podem participar da seleção, pessoas físicas ou jurídicas (produtoras, associações de classe, cooperativas, entidades, grupos ou coletivos de artistas, entre outros). As diárias disponibilizadas por meio do edital “Ocupe!” estão compreendidas no período de 1º de abril a 31 de outubro deste ano, com exceção das segundas-feiras, dia de fechamento da casa. É preciso seguir as regras previstas no edital e no Manual de Produção do “Paschoal”, disponíveis no link, onde também podem ser encontrados a ficha de inscrição e os demais anexos.



Cada interessado poderá inscrever uma proposta artístico-cultural, detalhando o número de datas solicitadas. Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas (produtoras, associações de classe, cooperativas, entidades, grupos ou coletivos de artistas, entre outros) estabelecidas em Juiz de Fora.



As propostas deverão, obrigatoriamente, oferecer uma contrapartida social pelo uso da diária. A contrapartida poderá ser: comercialização de ingressos a preços acessíveis (até R$ 15); destinação comprovada através de recibo cedido pela equipe do teatro de, pelo menos, 25% da totalidade dos ingressos a organização social sem fins lucrativos, iniciativas de cunho socioassistencial ou equipamentos públicos escolhidos pelo proponente, em conjunto com a Funalfa, após a divulgação do resultado; utilização de ações de acessibilidade, além das oferecidas pelo espaço, a pessoas com deficiência, como audiodescrição, libras ou legendas descritivas em todo o evento.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente ou por e-mail. O proponente que optar pela inscrição presencial deve entregar envelope contendo a documentação exigida no Setor de Expediente da Funalfa (Avenida Rio Branco, 2.234 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. O prazo limite para entrega é 17h30 do dia 28 de fevereiro deste ano .



Já pela internet, a inscrição pode ser formalizada até 23h59 do dia 1º de março, com envio dos formulários e anexos (subitens 4.6 e 4.7) em formato DOC (Word), PDF ou JPEG para o endereço fomento.funalfa@gmail.com, com o assunto "Ocupe! Edital de Seleção de Pautas para o Teatro”.



Após o encerramento do edital Ocupe!, será aberto o agendamento das datas restantes para outras apresentações, pelo processo de demanda espontânea, através do e-mail paschoal.teatro@gmail.com. Essas reservas seguirão a tabela de preços do teatro, que poderá ser solicitada pelo produtor através do mesmo endereço de e-mail.

