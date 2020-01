Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, atualizada às 16h29

Prefeitura oferece novas vagas para oficinas gratuitas de cultura e esporte



Da redação



As oficinas gratuitas de cultura e esporte, dos programas Gente em Primeiro Lugar e da Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira (CEU), oferecem vagas para 2020. Cerca de cinco mil crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos retornam às aulas na próxima segunda-feira, 3 de fevereiro.



No Gente em Primeiro Lugar, duas oficinas foram criadas: breaking, com 20 vagas, e violino, com cinco turmas, de dez vagas cada. Em ambos os casos, a participação é aberta a pessoas de 8 a 22 anos, e as aulas acontecerão no Centro Cultural Dnar Rocha, na Rua Mariano Procópio, em frente ao Parque do Museu Mariano Procópio.



Os interessados nas novas modalidades ou nas oficinas já existentes no programa – música, dança, teatro, capoeira e artes visuais – poderão obter informações sobre dias, horários e locais disponíveis pelo telefone 3690-2015.



Na Praça CEU, em Benfica, cerca de 150 vagas ainda estão disponíveis, e os interessados podem conferir as modalidades, dias e horários pelo telefone 3218-1020.

Os programas são mantidos por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), com gestão da Associação Cultural Arte e Vida (Acav).

