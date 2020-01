Quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, atualizada às 17h09

Carnaval 2020 de Juiz de Fora terá programação entre os dias 7 e 25 de fevereiro



Da redação



Cinquenta e duas atrações fazem parte da programação oficial do Carnaval 2020 de Juiz de Fora, de 7 a 25 de fevereiro. Os eventos serão no Centro e em 12 bairros – São Pedro, JK, São Mateus, Vitorino Braga, Aeroporto, Santa Luzia, Amazônia, Santo Antônio, Benfica, Mariano Procópio, Floresta e Jardim Esperança - e no Distrito de Rosário de Minas, onde acontecerão três dias de folia. Entre os blocos e bailes confirmados, 36 já participaram em anos anteriores e 16 estrearão em 2020. Confira a programação completa AQUI.



A festa terá atrações para todos os gostos, desde o frevo do Parangolé Valvulado até as marchinhas da Banda Daki, passando pelo samba, axé, maracatu, batuque e congado, entre outros ritmos. No domingo, 9, será realizada a eleição da Rainha Gay do Carnaval de Juiz de Fora. Outro destaque da programação é o retorno do bloco Recordar é Viver, formado por integrantes do Centro de Convivência do Idoso, mantido pela Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac)/Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Depois de ficar um ano sem desfilar, o grupo fez parceria com a Comissão Especial do Idoso da Câmara Municipal, e deverá reunir em torno de 300 integrantes da terceira idade. Para a criançada, a boa notícia é que será promovida mais uma edição do Bailinho do Museu Ferroviário, com oficina de máscaras, desfile de fantasias e participação do grupo Maracatu Estrela da Mata.



O diretor-geral da Fundação Cultural “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa), Zezinho Mancini, observou que o carnaval de Juiz de Fora está ficando cada vez mais profissional: “A gente percebe que os produtores e realizadores buscam novas ferramentas para financiamento, com objetivo de garantir a realização da festa. Os blocos estão pensando o carnaval como cultura e ativo financeiro para o município.”



Conforme Giovana Bellini, gerente de Acesso à Cultura da Funalfa, das propostas recebidas no Edital de Atividades Carnavalescas houve duas desistências e uma impossibilidade de adequação de data e local. Além disso, um dos eventos inscritos será realizado em espaço fechado, não havendo, nesse caso, necessidade de licenciamento específico junto à Secretaria Municipal de Atividades Urbanas (Semaur).

