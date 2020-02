Terça-feira, 4 de fevereiro de 2020, atualizada às 10h30

Roda de Samba 2020 da Câmara terá seis atrações

Da redação



A Roda de Samba 2020 da Câmara terá seis atrações na sexta-feira, 14 de fevereiro. De acordo com o presidente da Câmara, Luiz Otávio Fernandes Coelho - Pardal (PTC), “o intuito é aproximar o folião do Legislativo de forma segura e promover ações para todos os cidadãos”. A festividades se iniciam às 16h com o Grupo Bombocado e, logo após, às 17h30, está marcada uma homenagem aos Bacharéis do Samba. Às 18h haverá um show com Sambratuk e participação de Porta-bandeira, Mestre-sala, Passistas, Rei e Rainha às 19h30. Às 20h acontece a apresentação da Banda Realce, com encerramento às 21h.



Diversão, samba e muito folia: é com esse clima que a Câmara Municipal abre o carnaval de Juiz de Fora, na sexta-feira, 14 de fevereiro. As escadarias da Câmara serão palco da Roda de Samba 2020, inaugurando as festividades do carnaval juiz-forano.

Programação

16h - Grupo Bombocado

17h30 - Homenagem aos Bacharéis do Samba

18h - Sambratuk

19h30 - Passistas, Rei, Rainha, Porta-bandeira e Mestre-sala

20h - Banda Realce

21h - Encerramento.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.