Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h06

Juiz de Fora terá mais 20 atrações carnavalescas



Da redação



A programação oficial do Carnaval 2020 em Juiz de Fora entra na última semana, mas até a próxima terça-feira, 25 de fevereiro, são 20 eventos confirmados. Os foliões poderão aproveitar 18 blocos, um aulão de carnaval na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira ) e a segunda edição do Bailinho do Museu Ferroviário, no dia 23.

Treze dos 18 blocos previstos acontecem no Centro, sendo dez com concentração no Parque Halfeld. Também haverá eventos carnavalescos no Largo do Riachuelo e na Praça Antônio Carlos, e nos bairros Jardim Esperança, Santo Antônio, Mariano Procópio e Floresta.

Entre os destaques da semana, estão o Bloco do Gente em Primeiro Lugar (quarta-feira, 19), programa mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Funalfa, com gerenciamento da Associação Cultural Arte e Vida (Acav), e o Recordar é Viver (quinta-feira, 20), formado por idosos do Programa Pró-Idoso, da Amac. No sábado, 22, a Banda Daki faz seu 48º desfile, com concentração no Largo do Riachuelo e desfile pela Avenida Rio Branco, até a Catedral Metropolitana.

Já o segundo Bailinho do Museu Ferroviário, no domingo, 23, tem entrada franca e será animado com samba e marchinhas carnavalescas, além de ter um desfile de fantasias. O acesso deverá ser feito pela Avenida Brasil, 2001, e o estacionamento é gratuito.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.