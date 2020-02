Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, atualizada às 14h56

Mais de 20 mil foliões são esperados no Carnaval de Tiradentes



Da redação



Entre os dias 20 e 25 de fevereiro, a cidade de Tiradentes, que fica a 151 quilômetros de Juiz de Fora, espera receber mais de 20 mil foliões de várias regiões do Brasil, conforme estimativa da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. A folia da cidade histórica terá participação de 20 blocos de rua e shows variados.



Para garantir a segurança dos moradores e foliões, a administração Municipal de Tiradentes informa que haverá uma equipe de 60 seguranças atuando diariamente. O evento contará com reforço da Polícia Militar e a presença de brigadistas. Além disso, foi proibida a venda, porte e consumo de bebidas em recipientes de vidro durante o período do Carnaval Cultural 2020, especialmente nas concentrações dos blocos, em seu percurso e nos locais dos shows.



Durante todos os dias haverá plantão médico, com atendimento 24 horas na Casa de Saúde do Pacu, garantindo mais agilidade nos casos de urgência e emergência. A administração municipal assegura também a limpeza dos locais públicos, durante os dias de folia. Uma equipe de limpeza fará o trabalho na madrugada.



Ao longo do Centro Histórico, máscaras carnavalescas ficarão expostas, compondo a decoração. Segundo a Secretaria municipal de Cultura, o trabalho artesanal é uma forma de valorizar os artistas da região e prestar homenagem às pessoas que passaram por Tiradentes e contribuíram de modo singular com a cidade. Cada máscara será acompanhada de uma bandeirinha com nome e história do personagem, tudo feito à mão.

