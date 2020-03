Segunda-feira, 2 de março de 2020, atualizada às 16h27

Grupo Divulgação abre inscrições para cursos gratuitos de teatro



Da redação



Tem início nesta segunda-feira, 2 de março, o prazo de inscrições para os cursos de teatro do Grupo Divulgação. São ofertadas de 25 a 30 vagas em três modalidades: Mergulho Teatral para Universitários e Adultos; Adolescentes a partir dos 14 anos; e Terceira Idade. Os cursos são gratuitos e os interessados devem comparecer, até sexta, dia 6, sempre das 14h às 18h, no Forum da Cultura, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), localizado à Rua Santo Antônio 1.112, no Centro.



Durante as aulas, os atores trabalham em cima de uma produção teatral, entre dinâmicas de voz, corpo, interpretação e improviso. A atriz e professora, Márcia Falabella, destaca a importância das apresentações no fim de cada módulo. “O aluno tem a chance de experimentar o processo de construção do espetáculo e se colocar como ator frente ao público. Temos muitas pessoas que procuram o teatro não só para fazer teatro, mas para perder a timidez e o medo de falar em público. O palco é mágico”, diz.



O núcleo de Mergulho Teatral para Universitários tem duração de três semanas, com aulas todos os dias, das 19h às 22h. Já as aulas para a terceira idade e adolescentes são anuais e acontecem às terças e quintas, das 14h às 16h e das 16h às 18h, respectivamente.

