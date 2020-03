Segunda-feira, 2 de março de 2020, atualizada às 12h37

João Braga lança revista de moda no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas



Da redação



O professor universitário João Braga, da Academia Brasileira de Moda, lança, em Juiz de Fora, na próxima sexta-feira, 6 de março, a terceira edição da revista Soul Fashion – Sou Fashion – So Fashion. O evento ocorre às 19h, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (Avenida Getúlio Vargas 200 – Centro), com entrada franca e livre para todos os públicos. A publicação será distribuída gratuitamente durante a solenidade.

Natural de Paraíba do Sul (RJ), João Braga tem vínculos afetivos com Juiz de Fora, onde, nos anos 1980, licenciou-se em Desenho e Plástica pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O autor desenvolveu sua carreira no ramo da moda, sendo autor ou coautor de 12 publicações, sempre retornando à cidade para apresentar seus trabalhos.

Atualmente, João Braga é professor de Cultura de Moda, História da Moda, História da Arte, História da Joalheria, em cursos livres, regulares e de pós-graduação na Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) e na Faculdade Santa Marcelina, ambas em São Paulo. Ele também atua como articulista de Moda para a revista L`Officiel – Brasil e como difusor de Cultura de Moda pelo Instagram @joaobragaprofessor.



