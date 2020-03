Terça-feira, 3 de março de 2020, atualizada às 16h06

5º Festival de Dança do CEU tem inscrições abertas



Da redação



Estão abertas as inscrições para o “5º Festival de Dança do CEU”, que será realizado no dia 25 de abril, no Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel “Adelmir Romualdo de Oliveira”, em Benfica. Serão selecionadas até 15 coreografias em modalidades diversas, e as inscrições devem ser feitas até 20 de abril, presencialmente ou on-line. O Edital e os anexos podem ser acessados no link da PJF.



Sem caráter competitivo, a Mostra de Dança do CEU tem como objetivo divulgar e promover reflexão sobre a dança, valorizando sua diversidade e sua importância como linguagem artística. A participação é aberta a escolas, academias, grupos e bailarinos (as), dançarinos (as) independentes, profissionais ou não, de todo o território nacional. Os selecionados receberão troféus e certificados de participação.



Serão recebidas inscrições nas seguintes modalidades: ballet clássico, moderno, contemporâneo, estilo livre, jazz, sapateado, danças urbanas, danças urbanas brasileiras, dança de salão, clássico de repertório e danças folclóricas. As categorias contempladas no Festival de Dança do CEU são: Infantil A (4 a 6 anos), Infantil B (7 a 10 anos), Infanto (11 a 14 anos), Juvenil (15 a 17 anos) e Adulto (acima de 18 anos).



Modalidades de inscrição



No formato presencial, o proponente deverá preencher a Ficha de Inscrição disponível no site pjf.mg.gov.br e entregá-la, junto com o restante do material descrito no item 2.2, em cópia impressa, na secretaria do CEU, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h; aos sábados, das 11h às 19h, e aos domingos, das 10h às 18h. O prazo para inscrição é até 21h do dia 20 de abril de 2020.



Já quem optar por fazer cadastro on-line, deverá preencher a Ficha de Inscrição on-line, disponível no site pjf.mg.gov.br, e enviá-la através do sistema. O material restante, descrito no item 2.2, deverá ser anexado em versão digitalizada (documentos digitalizados, escaneados ou fotografados), com o assunto “Edital”, com o nome e telefone do proponente no corpo do e-mail, e enviado para o endereço eletrônico ceu@pjf.mg.gov.br, até 21h do próximo dia 20 de abril.



Os inscritos serão avaliados por uma comissão especialmente formada para este fim, e a lista com as coreografias selecionadas será divulgada no dia 22 de abril no Portal da Prefeitura de Juiz de Fora e nas redes sociais da Funalfa.

