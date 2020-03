Terça-feira, 17 de março de 2020, atualizada às 13h36

Espaços de culturais estão fechados em Juiz de fora

Da redação



A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) emitiu nota comunicando o fechamento dos espaços de cultura a partir desta terça-feira, 17, e por tempo indeterminado, em Juiz de Fora.

Desta forma, estão suspensas as visitações nos seguintes locais: Centro Cultural Bernardo Mascarenhas e Biblioteca Municipal Murilo Mendes (ambos na Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro), Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima (Rua Marília, 631 – Bairro Benfica), Anfiteatro João Carriço (Avenida Rio Branco, 2.234 – Centro), Museu Ferroviário de Juiz de Fora (Avenida Brasil, 2.001 – Centro), Centro Cultural Dnar Rocha (Rua Mariano Procópio, 973) e Teatro Paschoal Carlos Magno (Rua Gilberto de Alencar, 888 – Centro). Também estão temporariamente interrompidas as atividades desenvolvidas na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira - Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899 – Benfica) e em todos os núcleos do Programa Gente em Primeiro Lugar.

As medidas foram tomadas em conformidade com orientações do Ministério da Saúde, do Governo de Minas e da PJF. Esse protocolo é absolutamente necessário e socialmente responsável. Em relação aos eventos em espaços privados de cultura, a recomendação é para que sejam adiados.

Segundo o superintendente da Funalfa, Zezinho Mancini, “mesmo considerando que a cultura existe em função do público, fechar as portas nesse momento é oferecer a este público o cuidado necessário. A arte sempre encontra meios para florescer, e certamente buscará caminhos para, mesmo neste cenário de restrição, seguir protagonizando a vida cotidiana”.

A Fundação Museu Mariano Procópio também interrompeu as atividades de visitação aos prédios históricos e a circulação no Parque da instituição. Além disso, as oficinas temáticas e demais eventos estão cancelados, assim como a confecção de novas carteirinhas do Clube da Caminhada, feitas na sede administrativa. O atendimento aos pesquisadores será realizado pelo telefone (32) 3690-2200.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.