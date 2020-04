Sábado, 4 de abril de 2020, atualizada às 12h08

Seis filmes e séries para assistir durante a quarentena

Da redação



Entrando na onda de indicar filmes e série com intuito de deixar a quarentena menos monótona, Rafael Cardoli, jornalista e crítico da página Cultumix, indicou seis produções que valem a pena ser apreciadas no intervalo do home office. Prepare a pipoca e escolha qual dica vai maratonar neste final de semana:



True Detective: Primeira Temporada



Com uma trama policial de suspense "True Detective" é uma série da HBO que possui elementos que vão deixar você cada vez mais apreensivo no decorrer da temporada.



Esta série possui uma linguagem bastante cinematográfica, em vários momentos temos a sensação de que estamos assistindo um filme e isso se dá por alguns motivos: filmada em 35 milímetros, Nic Pizzolatto (criador) foi showrunner e escreveu todos os episódios da primeira temporada, além disso toda a temporada foi dirigida por Cary Fukunaga.



Séries normalmente são dirigidas por mais de uma pessoa, portanto os episódios costumam ter mudanças de tom com o avanço da história. Assim, como no cinema, "True Detective" foi dirigido somente por uma pessoa e possui um elenco de peso, inclusive, isso, sem dúvida, é um dos pontos mais altos da série.



Com uma trama imprevisível, atuações certeiras, roteiro coerente e fotografia impecável, essa série merece ser assistida.



Ps: bons diálogos com temática filosófica



Sharp Objects



Um enredo não tão óbvio, pois o intuito aqui é entregar um suspense onde a protagonista é inserida em um contexto de mistério em um lugar onde a maior parte das pessoas são suspeitas. Baseado no livro "Objetos Cortantes" de Gillian Flynn, a série adapta a trama criada pela autora. E vemos toda a capacidade criativa e técnica da HBO em adaptar uma história como essa. A série, pelo ponto de vista técnico, é extremamente bem construída, os cortes, enquadramentos, criação de cenários e locações.



A sonoplastia aqui é um caso à parte pois dá o tom das cenas; de forma quase agressiva e, por vezes, sutil, na construção da tensão. A música é extremamente importante na história e para entendermos profundamente a protagonista, porém, a compreensão básica da trama não fica comprometida, caso você não entenda as referências musicais.



História interessante + boas atuações + produção impecável = Sharp Objects



Euphoria



Saindo um pouco do suspense e caindo de paraquedas em uma história onde a protagonista está no high school. Chegamos em Euphoria.



Nos últimos anos, estamos presenciando uma mudança no audiovisual. As séries estão tendo mais espaços, os streamings estão conquistando cada vez mais territórios, a qualidade das produções deu um considerável salto evolutivo e boas histórias estão sendo escritas.



Euphoria, com certeza, é uma dessas séries que elevam o nível da produção contemporânea. O primor técnico, a fotografia, as atuações, tudo é milimetricamente criado e exposto de uma forma a elevar muito o que estamos habituados a assistir em TVs ou streamings.



A produção ambiciona ser muito mais do que só uma série teen e consegue este feito com sua narrativa bem construída, qualidade técnica indiscutível e boas atuações.



O Farol



Causando euforia entre os cinéfilos no ano passado, apresento "O Farol". Um filme de suspense/terror psicológico. Sabemos que algo muito estranho ocorre aqui e essa sensação desperta curiosidade. Só que na medida que as situações vão se desenrolando, você não consegue identificar o que é ou não real, o que é ou não um devaneio de Ephraim (Robert Pattinson). Um suspense psicológico bem construído, definitivamente! Tudo aqui é colocado em prol dessa bem sucedida construção.



O preto e branco, a sonoplastia, os enquadramentos, o formato de tela 1.19:1 que cria uma atmosfera mais intimista e nos dá a sensação de pouco espaço naquela remota e pequena ilha.



Destaque para as atuações de Willem Dafoe e Robert Pattinson que fazem um excelente trabalho. A dedicação e a troca em cena dos dois por si só já vale assistir.



Esse filme pode agradar fãs de suspense. Se você gostou, por exemplo, de "A Ilha do Medo" do Scorsese, "O Farol" de Robert Eggers é uma boa pedida.



Entre Facas e Segredos



Leitores de Agatha Christie, é aqui que nós nos encontramos. "Entre Facas e Segredos" faz jus a qualidade e engenhosidade da famosa escritora de romances policiais.



Este filme faz uma adaptação não literal do estilo de contos da romancista, possui qualidade técnica e uma história bem construída. Indicado para Melhor Roteiro Original no Oscar de 2020, o longa consegue captar a essência da típica trama onde um investigador é contratado para desvendar um crime e no mesmo ambiente tromba com vários possíveis suspeitos.



O detetive Benoit Blanc, claramente inspirado no Hercule Poirot, tenta desvendar um suposto assassinato ou suicídio de um escritor bem sucedido em uma mansão. No local se encontra toda a família a espera da leitura do testamento.



Para os leitores da Christie, o enredo é prontamente identificado e a história pode se tornar mais interessante. Para os que não conhece os livros, também é uma experiência interessante, pois o filme se mostra ter a qualidade necessária e apresenta uma história bem construída, fluida e um elenco talentoso mostrando todo seu talento em cena.



Anne With An E Primeira Temporada



Série canadense que foi ao ar pelo canal CBS e, atualmente, pode ser encontrada no catálogo da Netflix.



Essa produção capricha nos detalhes, com qualidade técnica primorosa, extremamente bem filmada, lúdica, fotografia artística, planos que se assemelham a uma pintura e uma história que te pega do começo ao fim.



Com uma trama bem desenvolvida, essa série nos apresenta a uma garota órfã que vive no Canadá do século 19 e luta para fazer parte de uma família. Poderia ser uma história genérica, entretanto, a forma com que a trama acontece mostra a inocência da infância em contraste com o mundo real e como ele é.



A produção é baseada no livro 'Anne de Green Gables' da autora L.M Montgomery que já teve diversas adaptações para o audiovisual. "Anne With An E" possui três temporadas e é um sucesso. Segundo alguns sites de notícias, há possibilidades de ter a quarta temporada, mas ainda não temos confirmação a respeito.

