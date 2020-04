Quarta-feira, 8 de abril de 2020, atualizada às 7h13

CCBM lança mostra virtual com caricaturas de Bernardo Mascarenhas em guardanapos

O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) lançou a mostra virtual Bernardo no Guardanapo, reunindo caricaturas do industrial que dá nome ao equipamento urbano. Trinta e quatro artistas profissionais e amadores produziram os trabalhos, com traços, linguagens e recursos técnicos diversificados, a convite da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). As obras estão disponíveis no link bit.ly/bernadonoguardanapo.

Conforme o gerente de Espaços da Funalfa, Luiz Fernando Priamo, o suporte inusitado para as obras foi escolhido para agregar humor ao processo criativo: “O humor é capaz de conferir sabor especial às situações insossas ou amargas, como esta que estamos vivendo no momento. Simples guardanapos ganharam novo significado e sentido. Deixaram de ser pedaço descartável de papel para se tornar obra perene”.

Artistas que participam da mostra: Camila Coelli, Claudia Gaspar, Dani Brito, Daniel Rodrigues, Fabi Ilustra, Fernanda Cruzick, Gabriel Brandão, Henrique Lott, Isabela Heluey, Jorge Arbach, Lau Aversa, Lizette Gauderetto, Lu Freesz, Luciano Giovani, Luiz Nascimento, Luiza Costa, Marcelo Neves, Márcia Evaristo, Márcia Marques, Marcos Leal, Maria Thereza Neves, Neruuu, Noah Mancini, Paola Sayão, Paulo Talarico, Rafael Dantas, Ramón Brandão, Rodrigo Dias, Rogério Batista, Semea Kemil, Tamares Hagar, Tarsila Palmieri, Vitória Coimbra e Wesley Monteiro.

O homenageado

Bernardo Mascarenhas (nasceu em 1847, em Paraopeba, MG, e morreu em Juiz de Fora, em 1899) foi responsável pela fundação da fábrica de tecidos, onde hoje se encontra instalado o CCBM. Ele foi também um dos fundadores da Companhia Mineira de Eletricidade e da Usina Hidrelétrica de Marmelos, a primeira da América Latina.

