Sexta-feira, 17 de abril de 2020, atualizada às 15h23

Confira as lives de artistas nacionais e internacionais agendadas para abril



Da redação



Com atual situação de isolamento social, artistas do mundo inteiro têm aderido a ideia das 'Lives' através das plataformas digitais. A atração mais esperada para este final de semana é o festival One World: Together At Home, organizado pela ONG Global Citizen, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Com curadoria de Lady Gaga, o evento será neste sábado, 18 de abril, e começa às 16h, mas as principais apresentações estão programadas para acontecer a partir das 21h. Ele terá a participação de grandes nomes da música, como Paul McCartney, Elton John, Lizzo e a própria Lady Gaga, em apresentações feitas das suas casas.



Especialistas em saúde, comediantes, atletas e personalidades internacionais também irão participar do evento que será comandado pelos apresentadores Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.



No Brasil, a transmissão acontece na íntegra através do Multishow pela TV e pelo canal do YouTube, além da Globoplay pela internet. A Globo irá transmitir o evento completo após o Altas Horas.



Outra live que foi confirmada para domingo, 19, é do Roberto Carlos. No dia do seu aniversário de 79 anos, o cantor realiza sua primeira transmissão ao vivo pelo seu canal oficial do YouTube.



Juiz de Fora



Em Juiz de Fora, o sambista, cantor compositor, Thiago Miranda foi convidado para participar nesta sexta-feira, 17, a partir das 20h30, da live da cantora Sandra de Sá. A transmissão será pelo Instagram @thiagomirandajf, com retransmissão para os inscritos no seu canal do YouTube (thiagomirandavideos).



Confira abaixo a lista de LIVES do mês de abril:



Sexta-feira - 17/4



Billboard Live At Home: Alessia Cara – 16h (Facebook)

WorkShow Live: Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa e mais – 19h (YouTube)

Festival Mucho: Emicida – 19h (Instagram)

Festival Mucho: Ana Tijoux – 19h (Instagram)

Banda Fresno – 20h (YouTube)

Vance Joy: transmissão da turnê Nation Of Two, que aconteceu em 15 de setembro de 2018 – 20h (YouTube)

Loubet – 20h (YouTube)

TikTok Music Lives: 48 horas de transmissão ao vivo com shows de Anitta, Nas, Swae Lee e mais – 20h (TikTok)



Sábado - 18/4



The Killers – 16h (Instagram)

Alexandre Pires – 16h (YouTube)

Bruno & Barreto – 16h (YouTube)

Mano Walter – 16h (YouTube)

Clarice Falcão – 16h (YouTube)

Tássia Reis – 16h50 (YouTube)

Adriana Sanchez – 17h (Site oficial)

David Guetta – 19h (YouTube)

Festival Mucho: Paulinho Moska – 19h (Instagram)

Cavaleiros do Forró – 17h (YouTube)

Fernando & Sorocaba – 17h (YouTube)

Festival Mucho: Kevin Johansen – 19h (Instagram)

Wesley Safadão – 20h (YouTube)

One World: Together At Home (festival em parceria com a Organização Mundial de Saúde com Alanis Morissette, Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, Lizzo, Lady Gaga e mais) – 21h (YouTube)

BTS Bang Bang Con: transmissão de shows antigos – 00h (YouTube)



Domingo - 19/4



Ferrugem – 16h (YouTube)

Henrique e Juliano – 18h (YouTube)

BTS: transmissão de shows antigos – 00h (YouTube)

Roberto Carlos - 19h45 (YouTube)



Segunda-feira 20/4



Harmonia do Samba – 18h (YouTube)

Pixote – 20h (YouTube)

Amigos (Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leonardo) – 20h (YouTube)

Alcione – 20h (YouTube)

KondZilla Festival (Dani Russo, Kevinho, Lexa e MC Dede) – 20h (YouTube)

João Bosco & Vinicius – 21h (YouTube)



Terça-feira 21/4



Raça Negra – 18h (YouTube)

Dilsinho – 19h (YouTube)



Quarta-feira 22/4



Belo – 19h (YouTube)

Joelma – 20h (YouTube)

Festival Jersey 4 Jersey (Bon Jovi, Halsey, SZA e mais) – 20h

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.