Terça-feira, 28 de abril de 2020, atualizada às 16h39

Confira a agenda de lives desta semana para assistir em casa

Da redação



Com cancelamento dos shows em todo Brasil e em todo mundo, devido à epidemia do coronavírus, os artistas têm investido nas lives para manter os fãs animados e em casa. As apresentações são transmitidas ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana. Confira a programação das lives até o próximo domingo, 3 de maio.



Terça-feira, 28/4



Jeito Moleque – 20h (YouTube)

Israel Novaes – 20h (YouTube)

Sarah Beatriz – 20h (YouTube)

Chagas Sobrinho – 20h (YouTube)



Quarta-feira, 29/4



Soraya Moraes – 19h30 (YouTube)

Jorge Aragão – 20h (YouTube)

Jão – 20h (YouTube)

Marcos e Belutti – 20h (YouTube)

Tribo da Periferia – 20h (YouTube)

Jozyanne – 22h (YouTube)



Quinta-feira, 30/4



Banda Eva – 17h (YouTube)

Jefferson Moraes – 18h (YouTube)

Bruna Olly – 18h (YouTube)

Onze:20 – 19h (YouTube)

Calcinha Preta – 20h (YouTube)

Filipe Ret – 20h (YouTube)

Chitãozinho & Xororó – 20h (YouTube)

Festival do Orgulho (Pabllo Vittar, Pepita, Mateus Carrilho e mais) – 21h (YouTube)

Matheus & Kauan – 21h (YouTube)



Sexta-feira, 1°/5



Thaeme e Thiago – 14h (YouTube)

Só Pra Contrariar – 16h (YouTube)

Naiara Azevedo, Humberto e Ronaldo, Gabriel Gava e Ícaro e Gilmar – 16h (YouTube)

Xande de Pilares – 16h (YouTube)

Cabaré (Leonardo e Eduardo Costa) – 20h (YouTube)

Jota Quest – 20h (YouTube)

O Encontro (Léo Santana, Harmonia do Samba e Banda Parangolé) – 21h (YouTube)



Sábado, 2/5



Jorge e Mateus – 17h (YouTube)

Gabriel Guedes – 18h (YouTube)

Thalles Roberto – 18h (YouTube)

Mara Lima – 19h (YouTube)

Xand Avião – 20h (YouTube)

Gino e Geno – 20h (Site oficial)

Midian Lima – 21h (YouTube)

Lulu Santos – 21h30 (YouTube)

Maria Cecília e Rodolfo – 21h30 (YouTube)

Kevin O Chris – 22h (YouTube)

Alok – 22h30 (Rede Globo)



Domingo, 3/5



Festival Samba Live – 14h

Guilherme e Santiago – 14h (YouTube)

Bruninho e Davi – 16h (YouTube)

Lagum – 16h (YouTube)

Dudu Nobre – 18h (YouTube)

Alceu Valença – 18h (YouTube)

Capital Inicial – 20h (YouTube)

Wanessa Camargo – 20h (YouTube)

