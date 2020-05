Segunda-feira, 4 de maio de 2020, atualizada às 15h41

Primeiro Plano promove festival de filmes gravados em isolamento social

Da redação



Entre os dias 15 de junho e 30 de julho, acontecerá a Mostra Primeiro Plano Feito em Casa. O evento online é uma iniciativa do Luzes da Cidade - Grupo de Cinéfilos e Produtores Culturais, organizador do Primeiro Plano - Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. O objetivo é incentivar produtores e amantes da sétima arte a exercitar a criatividade e a imaginação durante o período de isolamento social, através da gravação de curtas nos espaços de habitação do realizador.



Os filmes, de qualquer temática, deverão ter entre 1 e 5 minutos e publicados em modo público, através do Youtube, de 4 de maio à 14 de junho com a hashtag #PPFeitoEmCasa.Todos serão publicados no canal do festival no Youtube (Luzes da Cidade - Grupo de Cinéfilos e Produtores Culturais). O edital completo com o regulamento está disponível no site.



O mais curtido durante o período da mostra será premiado em R$ 500, além de ser incluído na abertura do Primeiro Plano 2020, que, a princípio, ocorrerá em novembro.



De acordo com a integrante do Luzes da Cidade e organizadora da Mostra Primeiro Plano Feito em Casa, Marília Lima, a proposta é primeiramente ajudar as pessoas nesse estado de isolamento a passar por isso de uma maneira mais leve "Dar a elas, ao menos, uma sensação de estabilidade em um momento de imprevisibilidade diante do presente e do futuro. Além disso, incentivar a realização cinematográfica de forma criativa em um quadro de limitação, demonstrando que é possível fazer cinema mesmo frente a tanta adversidade."

