Casarão pega fogo no Bairro Mariano Procópio

5/05/2020, atualizada às 11h30



Um casarão na Rua Mariano Procópio pegou fogo na madrugada desta terça-feira, 5 de maio, em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o imóvel fica ao lado da 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha). As viaturas chegaram ao local por volta das 1h45 e iniciaram o combate ao incêndio, que já estava bem evoluído. As chamas atingiram quatro cômodos, o telhado da edificação, além do piso de madeira. "Durante duas horas, dez militares trabalharam, arduamente para combater, controlar e extinguir o incêndio.Foram gastos aproximadamente 10 mil litros de água e não havia vítimas no local", informou a assessoria dos bombeiros.



Em nota, a Funalfa explicou que o casarão localizado na Rua Mariano Procópio, número 810, não é tombado, embora seja vizinho de dois imóveis com tombamento municipal. "A referida construção está localizada também no entorno do conjunto do Museu Mariano Procópio, que possui tombamento federal, sofrendo por conta disso uma série de restrições. Fica vetada, por exemplo, a construção de um prédio no terreno. Qualquer proposta de intervenção deve ser submetida à prévia aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), além do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (Comppac). A Funalfa informa ainda, que, seguindo as normas do setor de patrimônio, vai notificar formalmente o Iphan sobre o incêndio ocorrido no casarão na madrugada desta terça-feira, 5 de maio".





