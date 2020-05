Sábado, 9 de maio de 2020, atualizada às 10h40

Conheça os livros mais vendidos neste período de quarentena



Da redação



Em período de quarentena, para conter a dispersão do coronavírus em todo o país, o que não falta são opções para distrair quem não pode sair de casa. No tempo livre, vale todo tipo de distração. Os livros são um deles, mesmo que a pandemia do coronavírus tenha afetado as vendas no Brasil. Segundo dados do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, houve uma queda de 4,09% no volume de vendas entre 29 de fevereiro e 24 de março se comparado com o mesmo período em 2019.



O ranking semanal do Publishnwes destaca ranking de livros mais vendidos pelas principais livrarias do país. Os exemplares são divididos nas categorias: geral, ficção, não ficção, autoajuda, infantojuvenil e negócios. Cada uma enumera os 20 livros mais vendidos, mas aqui vamos listar apenas os três mais comprados entre os dias 27 de abril e 3 de maio.

Geral



Nome: Decida vencer

Autor: Eduardo Volpato

Descrição: Eduardo Volpato traz, em seu livro Decida Vencer um método poderoso e eficaz para que você consiga criar um círculo de entendimento em sua vida e mude o que está travando o seu sucesso pessoal.



Nome: Mais esperto que o diabo

Autor: Napoleon Hill

Descrição: Escrito em 1938, após uma das maiores crises econômicas, e precedendo a Segunda Guerra Mundial, este livro não somente é uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para todas aquelas pessoas que desejam ser mais espertas que seus medos, problemas e limitações, pois, como o próprio Hill fala - em toda adversidade existe uma semente de benefício equivalente.



Nome: Todo santo dia

Autor: Andreza Carício

Descrição: Andreza Carício propõe atitudes práticas e aplicáveis que modificarão suas sinapses neurais para ter uma vida mais próspera e com significado.

Com todos os desejos realizados, filhas amadas, um marido pelo qual sempre fora apaixonada, casa dos sonhos, emprego estável e satisfatório havia um desgaste, uma exaustão na rotina.

A falta de força e de vida para sustentar tudo pelo que batalhou durante anos para conquistar era aterrorizante.



Ficção



Nome: Box - Jane Austen

Autor: Jane Austen

Descrição: Box contendo três livros de Jane Austen.







Nome: Box - O essencial Sherlock Holmes

Autor: Arthur Conan Doyle

Descrição: 'Um personagem tão humano que, com dificuldades para se relacionar com as mulheres e uma extrema infelicidade nas tentativas de fazer novos amigos, confia praticamente todas as suas alegrias e fraquezas ao velho companheiro dr. Watson, médico reformado do Exército, parceiro na verificação de mistérios e biógrafo usado por sir Arthur Conan Doyle para registrar os feitos de Holmes e dar vida às suas andanças pela Europa na resolução de terríveis crimes.



Nome: Box Nórdicos

Autor: Vários

Descrição: O Box Nórdicos reúne histórias encantadoras dos povos antigos que habitaram o norte da Europa, região que, atualmente, é composta pelos países Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia. Nele, o leitor conhecerá os melhores contos de fadas, lendas, sagas e mitos nórdicos. São histórias cheias de simbologia, cujos personagens são venerados como deuses, semideuses e heróis.



Não ficção



Nome: Box - O essencial da Psicologia

Autor: Carl Jung / Sigmund Freud

Descrição: O Essencial da Psicologia fala um pouco de tudo o que representa o conhecimento da Psicologia: os pioneiros Freud e Jung, os sonhos e distúrbios do sono, amor e paixão, os ídolos e a idolatria, casamento, família e crises, a adolescência e seus conflitos, os mitos (e crises) dos super-heróis e os efeitos psicológicos da cores e dos pets na vida das pessoas.



Nome: Sapiens ( edição de bolso)

Autor: Yuval Noah Harari

Descrição: O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das mais horripilantes guerras?

Nossa capacidade imaginativa. Somos a única espécie que acredita em coisas que não existem na natureza, como Estados, dinheiro e direitos humanos.



Nome: Viver, a que se destina?

Autor: Mario Sergio Cortella / Leandro Karnal

Descrição: Neste livro, Mario Sergio Cortella e Leandro Karnal, dois dos maiores pensadores contemporâneos no Brasil, se encontram para refletir sobre essas questões que há séculos fascinam e intrigam a humanidade. A ciência, a filosofia, a religião e a arte têm oferecido algumas possibilidades de resposta que os autores discutem aqui. Afinal, pode ser aterrador imaginar que não há um destino, algo que explique a nossa existência.



Autoajuda

Nome: Todo santo dia

Autor: Andreza Carício

Descrição: Andreza Carício propõe atitudes práticas e aplicáveis que modificarão suas sinapses neurais para ter uma vida mais próspera e com significado.

Com todos os desejos realizados, filhas amadas, um marido pelo qual sempre fora apaixonada, casa dos sonhos, emprego estável e satisfatório havia um desgaste, uma exaustão na rotina.

A falta de força e de vida para sustentar tudo pelo que batalhou durante anos para conquistar era aterrorizante.



Nome: Como fazer amigos e Influenciar pessoas - Edição comemorativa 80 anos

Autor: Dale Carnegie

Descrição: Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre relacionamentos, seja no âmbito profissional ou pessoal. Os conselhos, métodos e as ideias de Dale Carnegie já beneficiaram milhões de pessoas, e permanecem completamente atuais. Carnegie fornece, nesse livro, técnicas e métodos, de maneira extremamente direta, para que qualquer pessoa alcance seus objetivos pessoais e profissionais. Esta nova edição contém o texto integral, com um novo design, em formato compacto.

Infantojuvenil



Nome: Box - Alice no país das maravilhas

Autor: Lewis Carroll

Descrição: Este box contém 3 livros: Alice no País das Maravilhas, Alice Através do Espelho e As Aventuras de Alice (livro para colorir).



Nome: Luluca - No mundo dos desafios

Autor: Luluca

Descrição: Pandinhas que falam? Desafios? Mundos completamente doidinhos cobertos por doces, com jogos que parecem ter saído diretamente de um videogame e um lugar digno de estrelas de cinema? Pois é, o livro da Luluca tem isso e muito mais! No mundo louco dos desafios, você vai se divertir nas páginas coloridas e cheias de desafios incríveis e, lógico, tudo isso na companhia de Luluca e um amigo muito especial. Se jogue nesta aventura. Só existe uma única regra: divirta-se muito!



Nome: As crônicas de Nárnia - Vol. Único

Autor: C. S. Lewis

Descrição: Viagens ao fim do mundo, criaturas fantásticas e batalhas épicas entre o bem e o mal – o que mais um leitor poderia querer de um livro? O livro que tem tudo isso é O leão, a feiticeira e o guarda-roupa, escrito em 1949 por Clive Staples Lewis. Mas Lewis não parou por aí. Seis outros livros vieram depois e, juntos, ficaram conhecidos como As crônicas de Nárnia. Nos últimos cinqüenta anos, elas transcenderam o gênero da fantasia para se tornar parte do cânone da literatura clássica. Cada um dos sete livros é uma obra-prima, atraindo o leitor para um mundo em que a magia encontra a realidade, e o resultado é um mundo ficcional que tem fascinado gerações. Esta edição apresenta todas as sete crônicas integralmente, num único volume. Os livros são apresentados de acordo com a ordem de preferência de Lewis, cada capítulo com uma ilustração do artista original, Pauline Baynes. Enganosamente simples e direta, As crônicas de Nárnia continuam cativando os leitores com aventuras, personagens e fatos que falam a pessoas de todas as idades.



Negócios



Nome: Decida vencer

Autor: Eduardo Volpato

Descrição: Eduardo Volpato traz, em seu livro Decida Vencer um método poderoso e eficaz para que você consiga criar um círculo de entendimento em sua vida e mude o que está travando o seu sucesso pessoal.



Nome: À noite o Sol não some

Autor: Paulo Sergio Buhrer

Descrição: O sol do seu sucesso não vai sumir mesmo nas noites mais escuras . A obra de Paulo Sérgio Buhrer revela como adaptar-se ao novo e prosperar diante de qualquer cenário e desafio. Em tempos de mudanças contínuas e recorrentes, o livro À noite o sol não some: como pessoas e empresas podem criar e atingir metas e objetivos, revolucionando seus resultados, mesmo em tempos de intensa escuridão, é uma verdadeira luz para aqueles que enfrentam momentos sombrios, difíceis e que parecem impossíveis de superar.



Nome: Pai rico, pai pobre - Edição de 20 anos

Autor: Robert T. Kiyosak

Descrição: Celebrando 20 anos como o livro n° 1 em finanças pessoais. A escola prepara as crianças para o mundo real? Essa é a primeira pergunta com a qual o leitor se depara neste livro. O recado é ousado e direto: boa formação e notas altas não bastam para assegurar o sucesso de alguém. O mundo mudou; a maioria dos jovens tem cartão de crédito, antes mesmo de concluir os estudos, e nunca teve aula sobre dinheiro, investimentos, juros etc.







Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.