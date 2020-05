Sexta-feira, 8 de maio de 2020, atualizada às 15h47

Dia das Mães terá Rapunzel no Diversão em Cena ArcelorMittal Online

Da redação



A famosa história da princesa com cabelos longos da cor do ouro estará no Diversão em Cena ArcelorMittal Online. A montagem, da Cyntilante Produções, será transmitida pelas redes sociais do programa (Instagram, facebook e YouTube), no domingo, 10 de maio, às 16h.



A atração fará uma homenagem especial às mães. Com muita interação, toda a família está convidada a entrar no mundo da imaginação e se divertir junto com os personagens dessa linda história.



O Diversão em Cena ArcelorMittal é viabilizado por meio das Leis de Incentivo à Cultura Federal e Estaduais de Minas Gerais e São Paulo e tem o objetivo de contribuir para a democratização da cultura e oferecer uma programação regular de qualidade. Ao longo da década, mais de 425 mil pessoas conferiram os mais de 1,3 mil espetáculos.





