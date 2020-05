Sexta-feira, 22 de maio de 2020, atualizada às 17h23

Peça Saltimbancos será transmitida nos canais do Diversão em Cena ArcelorMittal



Da redação



A programação do Diversão em Cena ArcelorMittal Online de maio segue em grande estilo. No domingo, 24 de maio, às 16h, o clássico “Saltimbancos” promete boa música para alegria dos papais e da garotada. A transmissão ocorrerá pelo Instagram (@diversaoemcena) e Facebook. (Facebook.com/DiversaoEmCena) e YouTube (Diversão em Cena Online).



Descontentes com a vida no campo, um jumento, um cachorro, uma gata e uma galinha partem para a cidade em busca de uma carreira musical. Após uma longa jornada, os animais percebem que o local não parece ser o melhor lugar para se viver. Assinada pela Cyntilante Produções, a peça é uma adaptação do conto “Os músicos de Bremen”, dos irmãos Grimm. A versão brasileira ganhou as canções de Chico Buarque de Holanda.





