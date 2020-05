Terça-feira, 26 de maio de 2020, atualizada às 9h40

Confira a programação de lives desta semana



Da redação



A semana começou com a agenda cheia de shows para você assistir em casa. Neste período de isolamento social, as lives estão cada vez mais fortes, então, aproveite a programação e se divirta com a família. Os shows serão transmitidos ao vivo pelas redes sociais.



Lives de hoje, terça-feira

Munhoz e Mariano – 20h (YouTube)

Clube do Samba Enredo – 20h (YouTube)

Lives do dia 27/05 (quarta-feira)

Fabio Brazza – 19h (YouTube)

Joelma – 20h (YouTube)

Show da Luna – 20h (YouTube)

Alceu Valença – 21h (YouTube)

Lives do dia 28/05 (quinta-feira)

Emicida e Tulipa Ruiz – 19h (YouTube)

Felipão – 19h30 (YouTube)

João Bosco & Vinícius – 20h30 (YouTube)

Lives do dia 29/05 (sexta-feira)

Eric Land – 19h (YouTube)

Daniela Mecury – 20h (YouTube)

Felipe Araújo – 20h (YouTube)

Doce Encontro – 20h (YouTube)

Zezé Di Camargo e Luciano – 20h (YouTube)

Lives do dia 30/05 (sábado)

Vans Living Room (Lagum, Fresno, Cynthia Luz, Froid e mais) 16h – (Facebook)

Dilsinho – 16h (YouTube)

Léo Chaves – 16h30 (YouTube)

Patati Patatá – 17h (YouTube)

Marcos e Belutti – 17h30h (YouTube)

Skank – 20h (YouTube)

Grupo Menos é Mais – 20h (YouTube)

Gian e Giovani – 20h (YouTube)

Flávio Venturini – 20h30 (YouTube)

VillaMix Gospel – (YouTube)

Lives do dia 31/05 (domingo)

Fazenda com Ratinho (César Menotti & Fabiano e Trio Parada Dura) – 11h (YouTube)

Alexandre Pires e Seu Jorge – 14h (YouTube)

Festival POPlineMasks4ALL (Anavitória, Avril Lavigne, Jão, Melim e muito mais) – 14h (YouTube)

Solange Almeida (Sol João) – 17h (YouTube)

Vou Pro Sereno – 17h (YouTube)

Banda Eva – 17h (YouTube)

Yasmin Santos – 18h (YouTube)





