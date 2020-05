Sexta-feira, 29 de maio de 2020, atualizada às 10h50

Festival 24h Juntos Pela Música reúne dezenas de artistas neste final de semana



Da redação



A União Brasileira de Compositores (UBC) promove, neste sábado, 30 de maio, a partir das 12h, o Festival 24h Juntos Pela Música, uma verdadeira maratona musical e solidária. Paula Fernandes, Maria Rita, Ferrugem, Fernanda Takai, Sandra de Sá, Kell Smith, Marcelo Falcão, Xênia França, Cesar e Romero Ferro são alguns dos 24 artistas confirmados no evento virtual. As apresentações serão transmitidas ao vivo no Instagram da entidade @ubcmúsica.

O Festival arrecadará fundos para a campanha Juntos Pela Música, realizada pela UBC em parceria com o Spotify, que está distribuindo recursos para artistas em situação de vulnerabilidade social, impactados pela crise do Covid-19. Até o momento, mais de 2.000 pessoas já fizeram doações ao fundo. O montante já passa de R$ 1.2 milhão, sendo R$ 500 mil doados pela UBC e R$ 500 mil pelo Spotify. O crowdfunding está sendo promovido na plataforma Benfeitoria .

O evento virtual será em atmosfera intimista. Cada participação dos músicos será apresentada por uma personalidade da cultura brasileira. Os atores Lucio Mauro Filho e Rafael Portugal estão no time de apresentadores. Todos participarão de suas casas.

Com o valor arrecadado até o momento pelo fundo Juntos Pela Musica, a UBC está auxiliando mais de 520 artistas, com doações de R$ 1.600 reais para cada. No entanto, mais de 1.500 músicos já solicitaram o benefício. Com isso, a colaboração do público é fundamental para atender ao maior número possível de artistas afetados pela paralisação do mercado. Confira a programação:

30 de maio

12h - Atitude 67

13h - Maria Rita

15h - Kell Smith

16h - Thales Roberto

17h - Di Ferrero

18h - Luiz Carlos Sá

19h - Zé Ricardo

20h - Agnes Nunes

21h - Paula Fernandes

22h - Bruno Martini

23h - Blancah

31 de maio

00h - Sandra de Sá

01h - Romero Ferro

02h - Canto Cego

03h - Mulamba

04h - Marcelo Falcão

05h - Rogê

06h - Pierre Aderne

07h - Padre Joãozinho

08h - Bia Ferreira

09h - Fernanda Takai & John Ulhoa

10h - Xênia França

11h - Xamã

12h- Ferrugem

