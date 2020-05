Sábado, 30 de maio de 2020, atualizada às 08h46

Espetáculo Chapeuzinho Vermelho será transmitida pelo Diversão em Cena



Da redação



Uma das histórias infantis mais conhecidas do público desembarca no Diversão em Cena ArcelorMittal Online do próximo domingo, 31 de maio, às 16h. Produzido pela Companhia O Trem, “Chapeuzinho Vermelho” será transmitida pelo Instagram (@diversaoemcena), Facebook. (Facebook.com/DiversaoEmCena) e YouTube.

Nesta montagem, a companhia precisará da ajuda do público para contar a história. Com música ao vivo, brincadeiras e muita interação, os atores mostram o ponto de vista de cada um dos personagens - afinal, todos querem sair como inocente ou herói. A peça discute temas atuais com bom humor.





