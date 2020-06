Quinta-feira, 4 de junho de 2020, atualizada às 17h49

Espetáculo premiado da Cia. Eita! é transmitido pelas redes sociais neste sábado



Da redação



Sem condições de estrear presencialmente novo espetáculo, como programado antes da pandemia de covid-19, a Cia. Eita! decidiu promover encontro com seu público no sábado, 6 de junho, às 16h, quando exibirá em sala de vídeo o premiado espetáculo “Assinado, Téo”. Para acompanhar, basta entrar no perfil do Programa “Gente em Primeiro Lugar”, no Facebook, e clicar no banner indicativo da sala de vídeo.



Com uma hora e 20 minutos de duração, a gravação foi realizada por Katiana Tortorelli durante apresentação do grupo no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), em dezembro de 2018. São 23 atores no palco, todos jovens talentos do Gente em Primeiro Lugar.



Baseado no filme “A Estranha Vida de Timothy Green”, o espetáculo “Assinado, Téo” coleciona mais de 14 premiações em festivais no Circuito Mineiro de Teatro. A montagem apresenta linguagem fantasiosa e cheia de possibilidades. A direção e adaptação do texto são de Lucas Nunes, coordenador e articulador cultural de teatro do programa. A montagem narra a história do povoado de “Labris”, que enfrenta problema singular: as florestas e matas têm ficado cada vez mais sem folhas, causando série de consequências. Eis que surge um jovem brasileiro, que tem um diferencial: em suas pernas nas cem pequ enas folhas. “Téo”, esse personagem, é encarregado de ajudar na busca por futuro próspero para o povo do lugar.





