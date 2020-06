Quinta-feira, 4 de junho de 2020, atualizada às 9h40

Wilson Simoninha e Mestrinho fazem show em apoio à campanha Juntos pela Música

Da redação



A União Brasileira de Compositores (UBC) promove uma série de lives para divulgar a campanha Juntos Pela Música. Nesta quinta-feira, 4 de junho, a cantora e diretora da UBC Paula Lima recebe o cantor Wilson Simoninha; já na sexta, 5 de junho, será a vez do músico e escritor Manno Góes conversar com Mestrinho do Acordeon. Criada em parceria com o Spotify, a iniciativa visa arrecadar fundos para artistas impactados pela crise da Covid-19.



As lives serão transmitidas no Instagram da entidade (@ubcmusica), a partir das 16h. Além do bate-papo informal, os artistas interpretarão músicas de seus repertórios.

No último final de semana, a UBC realizou o Festival 24h Juntos Pela Música, com a participação de grandes estrelas da música brasileira, como Adriana Calcanhotto, Paula Fernandes, Maria Rita, Fernanda Takai, Sandra de Sá, Kell Smith e Marcelo Falcão. Mais de 640 mil pessoas acessaram o Instagram da entidade durante o a realização do evento e o fundo agora soma quase R$ 1.3 milhões de reais em doações, com aporte de R$ 500 mil da UBC e R$ 500 mil do Spotify. Com o valor arrecadado até o momento, a iniciativa irá ajudar 801 músicos. Mais de 1,5 mil artistas já solicitaram o auxílio e mais de 2 mil pessoas já colaboraram. O fundo Juntos Pela Música segue aberto a doações através da plataforma Benfeitoria: http://benfeitoria.com/juntospelamusica.

