Primeiro Plano 2020 está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições de filmes para a 19º edição do Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades. O evento, previsto para acontecer entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro de 2020, vai receber até 15 de agosto trabalhos de cineastas estreantes da região e da América do Sul que poderão compor a mostra. Para isso, os curtas metragens serão avaliados por uma banca examinadora, formada pela organização do evento, promovido pelo Grupo de Cinéfilos Luzes da Cidade.



A direção do festival reforça o interesse em promover Primeiro Plano 2020 de forma presencial, mas garante que, caso não seja possível, em razão das medidas restritivas atualmente em vigor, por conta da pandemia do novo coronavírus, outros meios serão utilizados para que o festival aconteça.



O Primeiro Plano ocorre tradicionalmente ao longo de seis dias, período em que são exibidos os filmes que participam da competição e estreias de longas metragens e promovidas ações paralelas, como oficinas temáticas, debates e encontros.



Para participar do festival de cinema Primeiro Plano 2020 na Mostra Competitiva Regional, os interessados devem atender a alguns requisitos. Entre eles, ter filme curta-metragem de cineasta residente em Juiz de Fora e Zona da Mata. Já a Mostra Competitiva Mercocidades tem como público-alvo diretores estreantes de toda a América do Sul.



Para ambas as categorias, os candidatos deverão preencher um formulário on-line, no site do evento. Poderão concorrer trabalhos realizados a partir de 2019, desde que não tenham como finalidade a divulgação de empresas e/ou instituições. A duração máxima da exibição, gravada em 35 mm ou digital, não poderá passar dos 20 minutos.



No caso de apresentação do filme em DVD, este deverá ser entregue na Avenida Itamar Franco 728/503 - Centro de Juiz de Fora - CEP 36010-020, até o dia 5 de agosto.



Todas as informações e o edital completo estão disponíveis no site primeiroplano.art.br.



As premiações



Na mostra Mercocidades, os filmes concorrem aos prêmios regulares de um festival. Entre as categorias, estão direção, som, fotografia, montagem, atuação, trilha musical, direção de arte e melhor filme. A avaliação será feita por um júri especializado, além do júri popular, formado pelos espectadores.



A Mostra Regional distribuirá três prêmios: o Melhor Filme pelo júri popular; o Luzes da Cidade - com avaliações dos diretores participantes da Mostra Mercocidades -, com prêmio de R$ 1.000; e o Incentivo Primeiro Plano, voltado ao melhor curta-metragem desenvolvido por universitários matriculados em instituições de ensino superior de Juiz de Fora. O prêmio para esta categoria é de R$ 9 mil para a realização de um novo filme.





