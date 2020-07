Quarta-feira, 8 de julho de 2020, atualizada às 09h59

Veja a agenda de shows desta semana para assistir em casa

Da redação



As lives conquistaram o gosto popular nessa pandemia, fazendo com que os artistas mantenham os fãs animados. Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana. Confira o que vem por aí:



Quarta-feira, 8/7



Mumuzinho – 19h (YouTube)

Fabiana Cozza – 19h (YouTube)

Sandra Regina – 20h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Supla e Frejat – 22h (YouTube)



Quinta-feira, 9/7



Arrigo Barnabé – 19h (YouTube)

Biquini Cavadão – 20h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)



Sexta-feira, 10/7



A Maior Live do Universo (Jorge e Mateus, Leonardo, Maiara e Maraisa e mais) – 18h (YouTube)

Roberta Campos – 19h (YouTube)

Claudia Leitte – 19h30 (YouTube)

Billy SP – 19h30 (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Roupa Nova – 21h (YouTube)

DJ Vitória Nicolau – 21h (Instagram)



Sábado, 11/7



Targino Gondim – 14h (YouTube)

Cezar e Paulinho – 17h (YouTube)

Ivan Gadelha – 17h (YouTube)

Samba na Medida – 19h (YouTube)

Maria Rita – 19h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Belo – 21h (YouTube)

Wesley Safadão e Xand Avião



Domingo, 12/7



Diogo Nogueira – 12h (YouTube)

Alex Ronaldo – 17h (YouTube)

Margareth Menezes – 19h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)







