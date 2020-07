Terça-feira, 14 de julho de 2020, atualizada às 11h35

Veja a lista de lives desta semana para assistir em casa

Da redação



Como forma de entretenimento durante esta pandemia, as lives conquistaram o gosto popular, fazendo com que os artistas mantenham os fãs animados. Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana. Confira a agenda de shows online até o próximo domingo, 19 de julho.



Terça-feira - 14/7



Paula Lima – 19h (YouTube)

Leo Russo – 19h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Grupo Fino da Cor – 20h (YouTube)

O Rei da Cacimbinha – 20h (YouTube)



Quarta-feira - 15/7



Rashid – 19h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Banda No Grau – 21h (YouTube)



Quinta-feira - 16/7



Pietro Villares – 19h (YouTube)

Zezé Motta – 19h (YouTube)

Dan Santos – 19h (Facebook)

Agnes Nunes – 20h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Wehoo Digital Mood: Johnny hooker e Mundo livre S/A – 21h (YouTube)

Luísa Sonza – 22h (Aplicativo BeApp)



Sexta-feira - 17/7



Dan Santos – 15h (Instagram)

Angela Ro Ro – 19h (YouTube)

DJ Brunno Menezes – 20h (YouTube)

DJ Marcio Fernandes – 20h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

DJ Morango – 20h30 (YouTube)

Jorge Aragão – 20h30 (YouTube)

Dan Santos – 21h (Instagram)

Wehoo Digital Mood: Xamã e Flaira Ferro – 21h (YouTube)

Chitãozinho & Xororó – 22h15 (YouTube)



Sábado - 18/7



Felipe Araújo e Ferrugem – 15h (YouTube)

Durval Lelys – 16h (YouTube)

Carrossel de Emoções – 17h (YouTube)

Babado Novo – 17h (YouTube)

Elba Ramalho – 19h (YouTube)

Encontro de Geraçõs (Rionegro e Solimões, Yasmin Santos e Diego e Arnaldo) – 19h (YouTube)

Limão com Mel – 20h (YouTube)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Henrique e Manoel – 20h (YouTube)

Chrystian e Ralf – 21h (YouTube)

Wehoo Digital Mood: Nando Reis e Bhaskar – 21h (YouTube)



Domingo - 19/7



João Bosco & Vinícius – 13h (YouTube)

Rael – 18h (YouTube)

Leci Brandão – 19h (YouTube)

Dan Santos – 20h (Facebook)

Sandro DJ – 20h (YouTube)

Marcelo Falcão e Filipe Ret – (YouTube)



