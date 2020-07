Quinta-feira, 16 de julho de 2020, atualizada às 14h55

Praça CEU promove live julina com danças típicas, brincadeiras e música neste sábado



Da redação



Para manter a tradição, o 'Arraiá da Praça CEU' será realizado na versão online no próximo sábado, 18 de julho. Como a festa não aconteceu de forma presencial, devido ao protocolo de contenção da covid-19, a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e a Associação Cultural Arte e Vida (Acav) prepararam uma programação especial para a data, a partir das 16h. A live terá brincadeiras, dança, música, contação de histórias e muito mais. A transmissão ao vivo será feita pelo Instagram da Praça CEU - @ceujf.



“Nossos articuladores, funcionários e, principalmente, os usuários da praça manifestaram tristeza com o cancelamento do evento, mesmo sendo necessário. Atendendo à demanda desse público, pensamos em recorrer à tecnologia para minimizar as perdas. Mobilizamos a equipe e preparamos muitas atrações, que as pessoas poderão acompanhar na segurança de suas casas”, afirmou o coordenador-geral do CEU, André Noronha. Além das atrações anunciadas, a apresentação terá alguns desafios, com premiações. “Os vencedores receberão, em casa, kits de guloseimas tradicionais da época, como pé de moleque e canjica”, anunciou André, garantindo que a entrega atenderá a todas as normas de segurança contra a proliferação da covid-19.



Durante a pandemia de covid-19, a Praça CEU, que tem sete mil metros quadrados, está fechada para o público. Já as atividades das oficinas continuadas de cultura e esporte foram adaptadas para o ambiente virtual, com realização de aulas por meio de grupos de WhatsApp.



A Praça mantém 63 grupos ativos, com mais de 900 participantes de todas as idades. São oferecidas oficinas on-line de balé, jazz, danças urbanas e mix, alongamento, ginástica, flauta, violão, capoeira, teatro, futsal e basquete.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.