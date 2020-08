Festa Alemã terá primeira edição on-line em parceria com Portal ACESSA.com



As atrações culturais, venda dos pratos típicos e cervejas artesanais vão acontecer em plataforma virtual com entrega através de serviço delivery



Angeliza Lopes

Repórter

6/08/2020

Para manter a tradição, compartilhar as delícias gastronômicas e atrações culturais, a 26ª edição da Festa Alemã – Deutsches Fest 2020, será realizada em plataforma on-line. Mesmo com o cenário atual, que impede a realização de eventos presenciais, setembro não poderia passar sem o gostinho de uma das festas mais tradicionais de Juiz de Fora. Assim, para levar ‘A Festa Alemã na sua Casa’ - Das Deutsche Fest in Deinem Haus, o Portal ACESSA.com abrirá um caderno especial, onde todo o evento vai acontecer.



Toda programação e atrações estarão disponíveis de forma virtual em dois finais de semana de setembro, sendo eles: 3, 4, 5, 6 e 7 (feriado) e nos dias 10, 11, 12 e 13. Nestas datas, o espaço virtual abrirá as operações com 10 expositores de pratos e cervejas artesanais e uma de artesanato que poderá receber pedidos que serão entregues através de serviço delivery.



“Queremos que todos usufruam de nossa culinária e também daquela cerveja gelada oferecida no nosso Biergartem – Jardim da Cerveja. As pessoas poderão pedir tudo que elas encontram nos espaços da Festa Alemã, anualmente, mas de suas casas. Teremos serviço de entrega e um aplicativo de alimentação, onde serão vendidos os pratos típicos, como tortas alemães, cucas, pão alemão, artesanato”, explica o presidente da Associação Alemã de Juiz de Fora, Salcio Del Duca.



Primeira edição virtual



O presidente da associação lembra que a organização vem acompanhando os desdobramentos da pandemia, desde março. "Todo setor de turismo e eventos sofreu com essas determinações, sendo o primeiro segmento a parar e muito provavelmente o último a retornar". Ele diz que a expectativa da associação era que tudo passaria rápido, como foi em 2009, com a gripe de H1N1. "Naquela ocasião, adiamos o evento para o fim de outubro e início de novembro. Agora foi tudo diferente, mais grave, e com consequências nunca imaginadas".



Mesmo com todo cenário decorrente da pandemia da Covid-19, o grupo resistiu em pensar em um adiamento, mas conforme a situação foi se agravando, o formato virtual se tornou mais forte e real. "Nossa motivação continua sendo a mesma, queremos compartilhar nossas tradições. A Festa Alemã é um momento de encontro, de reminiscências, lembramos de pessoas, histórias e temos como cenário a cultura alemã e sua contribuição na construção da cidade e do país".



Com tudo isso, além do evento virtual, a organização optou por reagendar a edição presencial para os meses de novembro e dezembro. “Acreditamos que até lá já tenhamos protocolos, autorização sanitária e segurança para os nossos frequentadores. Porém, para mantermos a tradição da festa, vamos aderir ao formato virtual, levando nossa história, hábitos e costumes à casa de cada simpatizante de nossa Festa Alemã”.



Na última edição, aproximadamente 80 mil pessoas passaram pelo evento. Mesmo com novo formato, a expectativa de público também é grande.



Programação



A programação cultural ainda está sendo definida pela Associação Alemã de Juiz de Fora, Salcio Del Duca já pode adiantar que está garantida a mesma qualidade e diversidade encontrada todos os anos no palco da Festa Alemã, com transmissões ao vivo de bandas e músicos.



"Conseguiremos levar toda pluralidade da cultura alemã e teuto-brasileira presente em Juiz de Fora, em Minas Gerais e no Brasil. Contaremos, inclusive, com a participação de outras colônias alemãs espalhadas por vários estados do país". O presidente reforça que a questão da pandemia é uma grande preocupação dos organizadores. "Por isso tomaremos todos os cuidados necessários evitando qualquer risco para os envolvidos na programação. Além das lives musicais, estamos tentando alguma apresentação de dança folclórica adaptada a estes tempos de isolamento social".



Além do caderno especial, que será divulgado em breve, que será o endereço eletrônico da Festa Alemã 2020, as atrações e detalhes da edição também serão divulgadas nas redes sociais Instagram e Facebook.



Festa homenageia grupo tradicional de dança



Todos os anos, desde 2011, a Deutsches Fest elege um homenageado, que este ano será o Schmetterling Germanische Volkstanzgruppe - Grupo de Danças Folclóricas Germânicas Schmetterling.



O grupo completou 30 anos ininterruptos de dedicação a dança, a música e ao folclore, em 16 de junho. Ao longo deste período foram mais de 1.000 apresentações em toda cidade de Juiz de Fora e região e alguns estados brasileiros, inclusive, na segunda maior Oktoberfest do mundo, em Blumenau (SC), em 2016.



O presidente da associação detalha que mais de 1.000 integrantes já passaram pelas categorias do grupo de dança. "Levaram para suas vidas essa maravilhosa experiência de cultivar suas raízes". Hoje, o Schmetterling é composto por oito categorias e aproximadamente 120 integrantes com idades entre 3 e 70 anos.



Além do grupo, a Festa Alemã 2020 fará uma homenagem especial a memória de José Carlos Scheffer que faleceu, em julho de 2020. "Ele foi referência de dedicação e comprometimento a nossa causa. Ocupou cargos na gestão de várias diretorias da associação e participava ativamente de todas as ações, eventos, viagens e principalmente das Festas Alemãs, um dos nossos principais foliões. Sentimos muito a sua falta e queremos marcar esta edição lembrando do seu exemplo", destaca Del Duca.

