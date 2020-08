Segunda-feira, 10 de agosto de 2020, atualizada às 18h07

Forum da Cultura celebra mês do folclore com programação virtual

Da redação



Em 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore. A data celebra a importância destas manifestações, como um conjunto de costumes, crenças, lendas, contos, brincadeiras e conhecimentos que caracterizam um povo. Pensando nisso, o Museu de Cultura Popular da UFJF, instalado no Forum da Cultura, preparou uma programação especial para todo o mês de agosto, com publicações que resgatam histórias, curiosidades, danças e brincadeiras, além de tutoriais de dobraduras em papel para construir personagens folclóricos.



Os conteúdos começam a ser postados nesta semana no Instagram e no Facebook do Forum da Cultura. Para as primeiras publicações on-line, a proposta é um resgate do significado do folclore, abordando origens e características. O desafio ficará por conta dos “trava-línguas”, parte marcante do folclore brasileiro, que aparece como divertida manifestação da cultura oral popular, transmitida de geração em geração.



A segunda semana, entre os dias 17 e 21 de agosto, mergulhará no universo das danças folclóricas brasileiras, apresentando informações e peças do acervo do Museu de Cultura Popular da UFJF.



Fechando a programação, na terceira semana, a partir de 24 de agosto, serão apresentadas as principais lendas do folclore brasileiro, ressaltando a influência das culturas indígena, africana e europeia. Neste ano as publicações trazem também uma novidade: tutoriais que irão ensinar o passo a passo de como construir personagens conhecidos da cultura popular, como Boitatá, Curupira, Saci-Pererê e Boto Cor-de-rosa, através da dobradura de papel. A programação vai até o dia 28 de agosto.





Com informações do Forum da Cultura

