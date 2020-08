Sábado, 15 de agosto de 2020, atualizada às 10h39

Inscrições para o Prêmio Amigo do Patrimônio serão abertas na segunda-feira

As inscrições para a 15ª edição do “Prêmio Amigo do Patrimônio” serão abertas nesta segunda-feira, 17 de agosto, quando se comemora o “Dia Nacional do Patrimônio Histórico”. A premiação funciona por meio de indicações da comunidade, que deverão ser cadastradas até 18 de setembro, exclusivamente pelo link. A ação é organizada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (Comppac), com apoio da Fundação Cultural “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa), por meio da Divisão de Patrimônio Cultural (Dipac).



O prêmio foi instituído pela Lei 11.111, de 25 de abril de 2006, com objetivo de contemplar iniciativas de pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que tenham praticado ações para conservação, preservação, defesa ou divulgação do patrimônio cultural de Juiz de Fora, além de atividades educativas que visem difundir conceitos que auxiliem na compreensão da importância do patrimônio cultural.



No ato da inscrição será necessário descrever a ação que está sendo indicada, apresentando justificativas para o merecimento do prêmio. O formulário online também permite anexar fotos e documentos que comprovem a execução da proposta. As indicações serão avaliadas por comissão indicada pelo Comppac, e os nomes dos contemplados divulgados em 30 de setembro, no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e nas redes sociais da Funalfa.



A historiadora da Dipac, Carine Muguet, explicou que, em função das medidas de isolamento adotadas para conter a pandemia de covid-19, a cerimônia de premiação ainda não tem data definida.



O “Dia Nacional do Patrimônio Histórico”, também conhecido como “Dia do Patrimônio Cultural”, é referência ao nascimento do jornalista, advogado e escritor Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 1898. Natural de Belo Horizonte, foi grande defensor do patrimônio cultural brasileiro e um dos responsáveis pela criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).





