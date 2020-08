Terça-feira, 18 de agosto de 2020, atualizada às 11h

Confira a agenda de lives para assistir em casa



Da redação



Mesmo com algumas medidas de flexibilização, os artistas continuam realizando shows em casa para manter os fãs animados. As lives são transmitidas ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana. Confira a programação.



Lives de hoje, terça-feira

Ella Henderson – 16h (YouTube)

Banda JPG e Amelinha – 17h (Facebook)

Mariana de Moraes – 19h (YouTube)

Thiago Miranda interpreta Renato Russo – 19h30 (YouTube)

Bad Religion – 20h (Site oficial)

Resenha dos Sambistas – 20h (YouTube)

Kaue Melo – 20h (YouTube)

Belluco (part. João Mineiro & Marciano) – 20h (YouTube)

Malia – 21h (Aplicativo BeApp)

Lives do dia 19/08, quarta-feira

Thursday – 17h (Site oficial)

Beatriz Azevedo – 19h (YouTube)

Luanna Exner – 21h (Aplicativo BeApp)

Dave Matthews Band – 21h (Site oficial)

Lives do dia 20/08 (quinta-feira)

Brothers Of Brazil – 19h (YouTube)

Buscabulla – 19h (YouTube)

DJ KVSH – 20h (YouTube)

Torres – 21h (Site oficial)

Clap Your Hands Say Yeah – 22h (Twitch)

Lives do dia 21/08 (sexta-feira)

Rappin’ Hood – 19h (YouTube)

Orquestra Ouro Preto – 20h30 (YouTube)

Alexandre Leão – 21h (YouTube)

Yasmin Santos – 22h (Aplicativo BeApp)

Teresa Cristina – 22h (Instagram)

Lives do dia 22/08 (sábado)

Edson Lima (part. Solange Almeida, Caninana e mais) – 16h (YouTube)

Carlinhos Brown (Live Kids) – 16h (YouTube)

MC Marcinho – 18h (YouTube)

Calcinha Preta – 19h (YouTube)

Fernanda Abreu – 19h (YouTube)

Ivan Gadelha (part. Leninho Filho e João Lucas & Pedrinho) – 20h (YouTube)

Jota Quest – 20h (YouTube)

Eduardo Costa – 21h (YouTube)

Sasami e Mandy Harris Williams – 23h (Site oficial)

Lives do dia 23/08 (domingo)

Diogo Nogueira – 12h (YouTube)

Fundo de Quintal – 14h (YouTube)

Fernando e Sorocaba – 16h30 (YouTube)

Prettos – 19h (YouTube)

