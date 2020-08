Quarta-feira, 19 de agosto de 2020, atualizada às 8h30



Museu Ferroviário comemora 17 anos com programação virtual

Da redação



Nesta sexta-feira, 21 de agosto, o Museu Ferroviário de Juiz de Fora completa 17 anos. Para marcar a data, a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), que administra o espaço, lançou uma programação online, com o tema “17 Anos do Museu Ferroviário - A Cada Olhar, um Novo Museu”.

Os internautas poderão brincar com filtros e templates na rede social a partir do dia 21, quando também será lançada, através da ferramenta Google Apresentações, a exposição “Negros nas Ferrovias do Brasil - Uma História Quase Nunca Contada”, que ficará aberta permanentemente. A mostra narra a realidade brasileira de escravização, posterior abolição e invisibilização do povo negro a partir do contexto ferroviário. Ainda na sexta-feira, às 20h, será transmitido, pela página no Facebook do museu (@museuferroviariojf), o show da banda Alles Club.

Tour virtual, com mediação, acontecerá pelo Google Meets, em cinco datas diferentes, sendo o primeiro no sábado, 22, às 15h, seguido de bate-papo, com emissão de certificado às pessoas interessadas. O tema do encontro é a importância de usufruir do museu em formato online durante a pandemia. Os demais passeios virtuais ocorrerão nos dias 23, às 15h, 26, às 19, e 29 e 30, retomando o horário das 15h. Informações serão anexadas em destaques também no Instagram, para grupos que queiram agendar visitas em outras ocasiões.

Programação

Dia 21 – Sexta-feira

- Templates e filtros disponíveis no Instagram @museuferroviariojf

- Abertura da exposição “Negros da Ferrovia”

- 20h -Transmissão de show da banda Alles Club, apresentando o álbum “Décollage”



Dia 22 - Sábado

- 15h - Tour virtual mediado, seguido de bate-papo, com certificado, sobre a importância para o museu de lidar com on-line durante a pandemia.



Dia 23 - Domingo

- 15h- Tour virtual mediado



Dia 26 - Quinta

- 19h - Tour virtual mediado

Dia 29 - Sábado

- 15h - Tour virtual mediado

Dia 30 - Domingo

- 15h - Tour virtual mediado.

