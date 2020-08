Sexta-feira, 21 de agosto de 2020, atualizada às 8h11

Julia Gama é eleita Miss Brasil 2020 e vai representar o Brasil no Miss Universo

Da redação



A gaúcha Julia Gama é a nova Miss Brasil 2020. Ela foi anunciada na noite dessa quinta-feira, 20 de agosto, nas plataformas digitais da U_MissBrasil. Diferentemente de todos os anos, a celebração foi registrada em vídeo gravado e divulgado na Internet, respeitando as regras do isolamento social devido a pandemia da Covid-19.

Sem plateia nem encontro com outras candidatas, a coroação foi apenas entre Júlia Gama e sua xará, a Miss Brasil 2019, Júlia Horta. A nova Miss irá representar o país no Miss Universo, que será realizado no primeiro trimestre de 2021, nos Estados Unidos. Pelas redes sociais, a juiz-forana Júlia Horta se manifestou: "não é de hoje que tenho enorme admiração por você, Jú...você sabe disso. Poder te coroar foi uma honra enorme. E o que eu te desejo? Luz! Que Deus esteja iluminando o seu caminho e te dando forças em todos os momentos do seu reinado. Sei da sua garra, da sua inteligência, da sua força, da sua beleza exterior e interior e do amor que você tem por esse título. Vai que é sua hora de brilhar muito e deixar todos nós morrendo de orgulho. Estarei sempre aqui para tudo que você precisar. Nossa Miss Brasil 2020, que você seja muito feliz".

Em suas redes sociais, a nova Miss escreveu emocionada:

“Eu não canso de ter esperança de ser tudo que sonho.” Assim eu segui os últimos 6 anos: acreditando, lutando, arriscando, realizando. De menina à mulher. De estudante de engenharia química no Rio Grande do Sul à atriz internacional na China. Que a realização do meu sonho seja exemplo de tudo que é possível criarmos para as nossas vidas. Que nos lembre que não há vergonha em ter ambição. Que fomos feitos para isso. Somos criadores, não criaturas. Nascemos para sermos gigantes. Tenho tudo isso dentro de mim e sei que vocês também têm dentro de vocês. Que a gente lembre do valor do trabalho e da dedicação."

"Que a gente saiba que com integridade, persistência e fé é possível realizar qualquer coisa. Que a gente acredite. Gratidão a todos que me apoiaram na minha jornada até aqui. É com muita honra que hoje eu assumo o compromisso de dedicar meus dias para representar o nosso Brasil em toda sua diversidade. Com muito orgulho hoje eu assino: Julia Gama, Miss Brasil 2020."

Júlia Gama tem 27, é de Porto Alegre, e cursou até o terceiro ano da graduação de Engenharia Química, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2014, foi eleita Miss Mundo Brasil e representou o país no Miss World. Em 2016, ela se mudou para a China, onde investiu na sua carreira como atriz e modelo.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.