Segunda-feira, 24 de agosto de 2020, atualizada às 10h

Mostra de Cinema de Ouro Preto online será entre 3 a 7 de setembro

Da redação



A 15 edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto, inicialmente agendada para o período de 24 a 29 de junho de 2020, já tem nova data: 3 a 7 de setembro de 2020, em formato virtual, em função da pandemia da Covid-19.

A coordenadora geral da CineOP e diretora da Universo Produção, Raquel Hallak ressalta, por meio de sua assessoria, que "diante do cenário incerto e complexo, concluímos que a forma mais segura e indicada é planejar e migrar a CineOP para o ambiente digital para garantir a continuidade e realização do evento. Este novo desafio está nos movendo e também criando oportunidade de crescimento. Então, mãos à obra!"

“Na internet, vamos expandir nossa atuação, ampliar o alcance e o engajamento do público, proporcionar mais visibilidade e projeção para o evento, para a cidade de Ouro Preto, para Minas e para o Brasil. Quem não conhece a CineOP, terá a oportunidade de participar, sem sair de casa, da programação abrangente, diversificada e gratuita que está sendo preparada para esta edição", complementa Raquel Hallak.

Será levado para o ambiente digital, o mesmo propósito de realização da CineOP presencial. A programação permanece estruturada nas três temáticas - preservação, história e educação. “Estamos animados para fazermos juntos, cada um da sua casa, num momento em que mais precisamos de sentir e reunir forças. Ouro Preto, nosso patrimônio, continua sendo nossa conexão e inspiração”, destaca a coordenadora geral do evento.

Integram a equipe de curadoria da 15a CineOP, os profissionais José Quental e Ines Aisengart Menezes (Temática Preservação), Francis Vogner dos Reis (Temática Histórica + seleção de longas e médias contemporâneos), Adriana Fresquet e Clarisse Alvarenga (Temática Educação) e a Camila Vieira (seleção de curtas).

Oficinas

A mostra está com inscrições abertas para seu Programa de Formação Audiovisual. Para esta edição, a CineOP promove quatro oficinas com oferta de 140 vagas a serem preenchidas por ordem de inscrição. É permitida apenas uma inscrição por pessoa. Os interessados podem se inscrever até se esgotarem as vagas, pelo site oficial do evento (www.cineop.com.br).

De 4 a 7 de setembro, das 10 às 13h, a produtora e consultora Mariana Brasil será a responsável pela oficina “Planejamento de Produção de Séries”, com oferta de 30 vagas, para interessados a partir de 18 anos.

Também nos dias 4 a 7 de setembro de 2020, das 16 às 18h, o cineasta, documentarista, diretor de produção e de séries de TV, Sérgio Rossini, será responsável pela oficina “Realização Audiovisual para Web”, com a oferta de 50 vagas, para interessados de 16 a 25 anos.

Na mesma data, das 14 às 16h, o roteirista, consultor e professor universitário Gustavo Padovani ministrará a oficina “A Criação de Mundos em Roteiros Audiovisuais para Multiplataforma”. Serão oferecidas 30 vagas, para participantes a partir de 18 anos.

A oficina “Como educar as crianças no mundo das telas?”, será ministrada pelo educador audiovisual, artista transmídia e diretor de filmes Igor Amin. Nesta opção, serão oferecidas 30 vagas para maiores de 18 anos. A atividade será realizada entre os dias 4 a 6 de setembro de 2020 – sexta a domingo, das 17 às 20h.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.