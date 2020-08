Terça-feira, 25 de agosto de 2020, atualizada às 18h30

Confira a agenda de shows para assistir em casa



Da redação



Mesmo com as medidas de flexibilização, os eventos presenciais continuam suspensos em Minas Gerais. Porém, os artistas continuam realizando lives durante toda a semana. Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana. Confira o que vem por aí:

Lives de hoje, terça-feira

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.