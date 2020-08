Sexta-feira, 28 de agosto de 2020, atualizada às 10h40

Setor de eventos realiza ato coletivo neste sábado no Parque Halfeld



Da redação



Um grupo de profissionais da área de eventos de Juiz de Fora promove um ato neste sábado, 29 de agosto, a partir das 12h, no Parque Halfeld.

Segundo o presidente da Associação dos Produtores de Eventos de Juiz de Fora (APEJF), Jonas Ribeiro, o objetivo é sensibilizar as autoridades sobre os impactos da pandemia da Covid-19 no setor. “Foi o primeiro segmento a declarar suspensão das atividades e, ao que tudo vem indicando, o último a retornar. Centenas de profissionais - formais e informais - foram afetados”, analisa.

Dentre as propostas da APEJF, está a discussão sobre o futuro do mercado de entretenimento e a elaboração de um protocolo prévio para quando as atividades forem retomadas. “Já existe um documento, desenvolvido pelo setor privado, que tem todos esses parâmetros para um retorno gradual e consciente. Um evento precisa de planejamento e tempo para ser realizado. Pouco se falou ou foi discutido, até agora, sobre os prejuízos do setor. Então a nossa ideia é dar luz a este mercado muito afetado pela pandemia. Sem atropelos, seguindo os protocolos e, claro, cauteloso planejamento em todas as questões que envolvam a saúde da população. Estamos 100% parados desde março”, pondera Jonas.

Durante o ato será obrigatório o uso de máscaras, distanciamento de 2 metros e disponibilização de álcool em gel para todos os presentes.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.